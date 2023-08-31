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自由開講》英國對中立場明朗化

2023/08/31 15:42

康駿銘

英國外相柯維立（James Cleverly）在一度推延後，終展開了北京的訪問行程，是睽違五年首次有英國外相訪問中國，分別與中國外長王毅及國家副主席韓正會晤。英國在一個月前在香港政府懸紅通緝８名海外人士後，就「港版國安法」指中國違反《中英聯合聲明》，並向北京發出正式的外交照會（diplomatic démarche），但中國方面並無回應。而柯維立仍然出訪中國，隨即引來英國國會的反彈，訪中之行也註定無功而還。

英國外相柯維立（左）展開北京的訪問行程，是睽違五年首次有英國外相訪問中國。（REUTERS）

實際上，英國國會對政府的對中軟弱政策作出強烈批評，已足以反映英國國會的對中立場已經明朗化，英中兩國「黃金關係時期」早已過去。而英國下議院外交事務委員會在正值柯維立出訪期間，公布了一份８５頁的印太報告，當中反覆使用一反英國委婉風格的強硬措辭，更首度表明「台灣已經是獨立國家，其名字為中華民國。台灣擁有所有符合成為國家的條件，包括常住人口、確定的領土、政府以及如他國建立關係的能力」，強調「只缺乏更廣泛的國際認可」。委員會的主席也表示清楚、但不會接受中國的立場，並指外相必須堅定站在台灣的一邊，明確表示維護台灣的自決權。報告同時建議英、日、台在網路和太空防禦能力上開展三邊合作，也敦促英國政府為台灣加入CPTPP採取更積極的態度。

這份報告選擇在柯維立在中國期間發布，是迫使外相在香港、維吾爾、台海等問題上沒有任何妥協的餘地，柯維立只能重申英國的立場，換言之除了氣候議題以外，沒有與中國建立「務實」合作關係的可能，而中國在早前美國氣候特使訪問後也表明中國在氣侯問題上「走自己的路」，中國的自我孤立也將令其經濟問題進一步惡化。

報告的內容已經明確反映了英國國會的聲音，加上中國人在曼徹斯特、南安普敦等地施襲爭取民主的香港人，以及覆蓋倫敦紅磚巷（Brick Lane）作品等的野蠻行為，英國朝野及社會的反中情緒日漸高漲，也延伸到首相蘇納克（Sunak）對中軟弱態度的批評，加上蘇納克在上次選舉中令保守黨失去不少席位，相信英國政壇在接下來的大選會出現一番新的變化，尤其是對中立場將會越趨強硬。與此同時，這也是台灣與英國建立更多友好關係的良好時刻，在CPTPP甚至聯合國的席位上，英國都很有可能會給予台灣支持。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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