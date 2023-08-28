健康醫療網》「傷口愈乾愈好」錯了！傷口「保持1狀態」事半功倍好更快

現代敷料具有高度吸收滲液性、透氣性、殺菌功能和防水性，使得每次換藥的頻率可以延長到數天一次。

急診在第一線處理傷口時扮演著關鍵的角色，儘管擦傷只是輕微的皮膚損傷，但如果沒有得到適當的治療，也可能留下疤痕，除此之外，還會導致生活不便、換藥的麻煩及傷口不適等困擾。

。（https://www.freepik.com/）

現代敷料助傷口照護 減少無限循環換藥難度

請繼續往下閱讀...

奇美醫院急診醫學部主治醫師徐鴻麟說明，隨著生醫科技的進步，傷口護理不斷演進，許多的現代敷料應運而生。傳統紗布敷料存在黏附和換藥頻率高的問題，而現代敷料以高科技分子材料研發，具有高度吸附滲液性、透氣性、殺菌功能和防水性，可以有效調節傷口的濕潤度，為傷口提供良好的生長環境，同時阻止外部細菌進入傷口，提供保護和促進傷口癒合的效果，換藥頻率可以延長到數天一次，奇美醫院急診醫學部為此也引進現代敷料，為病人提供更方便、舒適且有效的傷口照護。

現代敷料提升換藥舒適度 加速復原及減少換藥頻率

徐鴻麟說明，傳統的傷口敷料中，紗布是常見的選擇。然而，傳統紗布敷料換藥時容易黏附在傷口上，較易引起換藥時的疼痛和不適感。此外，傳統紗布敷料每天至少需要換一次，視滲液情形而定，有時需一天換兩三次，相較於傳統紗布敷料的缺點，現代敷料具有高度吸收滲液性、透氣性、殺菌功能和防水性，使得每次換藥的頻率可以延長到數天一次。不僅減少了病人換藥頻率，還大幅提升了治療及換藥的舒適度。

對於老年人而言，皮膚脆弱、恢復能力也較慢，通常需要更長的恢復期，更是適合使用現代敷料的族群，同時也可以減少家屬換藥的次數。

外傷傷口非現代敷料健保適應症 需自行負擔費用

然而，需要特別注意的是，目前外傷傷口並非現代敷料的健保適應症，因此病人需要自行負擔相關費用。根據傷口的大小和需求不同，使用現代敷料換藥的費用大致在數百元左右。儘管如此，與傳統紗布每天換藥所需的耗材費用相比，實際的差異並不是非常大。

現代敷料與傳統紗布優缺點比較表

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 「傷口愈乾愈好」錯了！傷口「保持1狀態」事半功倍好更快

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法