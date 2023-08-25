晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

照護線上》出國旅遊別忘記！腦膜炎雙球菌疾病進展快速、致死率高，請善用疫苗提升保護力，醫師圖文解說

淡水馬偕詹欣隆醫師指出，世界各國持續都有腦膜炎雙球菌疾病的案例發生，如果有出國旅遊的計畫，記得和醫師討論是否需要接種腦膜炎雙球菌疾病疫苗。
照護線上

照護線上

2023/08/25 10:36

如果有出國旅遊的計畫，記得和醫師討論是否需要接種腦膜炎雙球菌疾病疫苗。淡水馬偕紀念醫院醫務部暨社區醫學中心主任詹欣隆醫師指出，世界各國持續都有腦膜炎雙球菌疾病的案例發生，遠離疾病最好要預作準備。

「曾經遇過一位青少年和家人到中國旅遊，幾天後開始發燒、頭痛。原本以為是感冒，但狀況快速惡化，出現噁心、嘔吐、頸部僵硬等症狀，最後確診為腦膜炎雙球菌疾病。腦膜炎雙球菌疾病的進展速度相當快，可能快速進展成敗血症，死亡率可能高達40%1，相當危險。」詹欣隆醫師說，「幸好在接受適當抗生素治療後，狀況才穩定下來，算是撿回一條命。」

腦膜炎雙球菌疾病主要是由腦膜炎雙球菌所引起，詹欣隆醫師指出，腦膜炎雙球菌屬於革蘭氏陰性雙球菌，能夠存在人體的鼻腔、咽部。帶菌者可能沒有症狀，但是已具有傳染力，能夠經由飛沫傳染病菌。根據統計，在健康者中約有5至20%2可能呈現鼻咽部位帶菌，也因為檢測不易，盛行率可能被嚴重低估。

腦膜炎雙球菌已經超過有二十多種血清型，其中常見的血清群為A、B、C、W、X、Y，在台灣，80%都是B型感染3，每年大概會有數名至十數名腦膜炎雙球菌疾病的個案。詹欣隆醫師說，世界各國持續都有腦膜炎雙球菌疾病的案例，造成流行的血清型也不太一樣。民眾如果有出國留學或旅遊需求，建議可在出國前一個月先至旅遊醫學門診諮詢。

腦膜炎雙球菌疾病的進展速度相當快，死亡率可高達40%4，且存活者中有20%產生相關後遺症〔5,6〕。世界各國都會藉由接種腦膜炎雙球菌疫苗來預防。詹欣隆醫師指出，目前流腦疫苗有兩種，有針對A、C、W、Y型的疫苗，也有針對B型的疫苗，在出國旅遊前，可至旅遊醫學門診，醫師會依照目的地，選擇合適的疫苗。

各年齡層都可能出現腦膜炎雙球菌疾病，較好發的族群包括嬰幼兒、青少年及老年等。詹欣隆醫師也提醒，免疫功能不全、補體缺乏、脾臟切除、使用免疫抑制劑的族群也有較高的罹病風險。

腦膜炎雙球菌疾病初期的症狀包括發燒、頭痛，與一般感冒症狀雷同。詹欣隆醫師說，隨著病情進展，頭痛會越來越劇烈，合併噁心、嘔吐、畏光、頸部僵直、譫妄（精神錯亂）等，身體診察會出現典型克尼格氏徵象（Kernig’s Sign）或布里金斯基徵象（Brudzinski Sign），皮膚上可能出現瘀斑，嚴重會導致休克、多重器官衰竭，致死率很高。

因為腦膜炎雙球菌疾病的進展速度相當快，若延誤就醫，可能導致死亡。存活者高達20%可能有神經學後遺症，如智力受損、聽力受損、癲癇等，部分病人也可能因為嚴重栓塞導致後續肢體截肢，對患者與家屬造成極大的衝擊。

針對腦膜炎雙球菌，主要是使用抗生素治療，詹欣隆醫師表示，適時接種疫苗、及早確定診斷、及早介入治療，才能夠降低死亡率，減少嚴重後遺症的發生。

腦膜炎雙球菌疾病 預防勝於治療

因為無症狀帶菌者可能高達20%，且具有傳染力，高風險族群務必做好預防措施。詹欣隆醫師說，接種疫苗是相當有效的預防方式，目前我國有B型腦膜炎雙球菌四成份疫苗，以及ACWY 4價結合型疫苗，醫師可以根據每個人的狀況，協助選擇合適的疫苗。

B型腦膜炎雙球菌四成份疫苗，最遲需要在出國前一個月完成接種。

ACWY 4價結合型疫苗需要在旅遊門診接種，由於預防接種證明書於接種10天後生效，民眾最遲應在出國前10天完成接種；若是考量抗體生成的最佳狀態，建議在出國前2到4週完成接種。

ACWY腦膜炎雙球菌疾病疫苗的保護力大約可維持5年，若是暴露於高風險環境，建議每5年追加1劑〔7〕；B型目前證據顯示也有超過7.5年的持續保護力。

除了接種疫苗之外，戴口罩、勤洗手也有助於預防透過飛沫傳染的疾病，詹欣隆醫師提醒，面對進展快速、死亡率高的腦膜炎雙球菌疾病，預防永遠勝於治療。

貼心小提醒

腦膜炎雙球菌疾病是腦膜炎雙球菌所造成的疾病，能夠經由飛沫傳染。腦膜炎雙球菌會存在人體鼻咽，帶菌者可能沒有症狀，但已具有傳染力。詹欣隆醫師再次叮嚀腦膜炎雙球菌疾病進展快速、死亡率很高，且存活者常有神經學後遺症。

腦膜炎雙球菌疾病在各個年齡層都可能發生，尤其是嬰幼兒、青少年、老年人要特別注意，如果有出國的計畫，一定要留意當地疫情，並事先做好準備，接種合適的疫苗，提升保護力！

參考資料：

1.Rosenstein NE, et al. N Engl J Med 2001; 344（18）: 1378–88

2.111年流行性腦脊髓膜炎傳染病防治工作手冊_111年6月版

3.Harrison OB, et al. Emerg Infect Dis 2013; 19（4）: 566–573

4.Rosenstein NE, et al. N Engl J Med 2001; 344（18）: 1378–88

5.Rosenstein NE, et al. N Engl J Med 2001; 344（18）: 1378–88

6.World Health Organization （WHO）. Meningococcal Meningitis Fact Sheet. WHO; February 2018. Available from: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en [accessed July 2019]; 3. Viner RM, et al. Lancet Neurol 2012; 11（9）: 774–83

7.流行性腦脊髓膜炎疫苗，衛生福利部疾病管制署

本文經授權轉載自【照護線上】出國旅遊別忘記！腦膜炎雙球菌疾病進展快速、致死率高，請善用疫苗提升保護力，醫師圖文解說

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書