自由開講》法律與民主自由不是共諜最後的避風港！

邱志偉

18世紀著名的英國作家約翰遜（Samuel Johnson）曾說：「愛國主義是流氓最後的庇護所。」（Patriotism is the last refuge of the scoundrel.）這句話長期以來，是作為胡作非為者，最有力的反駁，不管是早年戒嚴時期，還是中共當前在中國國內玩的手法，都完全合乎這段話的範疇。但今日民主台灣，有一群人，卻總是躲在嚴格的法律規範下，假民主自由大旗，行破壞國家主權、傷害國家安全的壞事，又總能一再獲得輕判。如今，台灣對於共諜的處置，比貪汙還輕微，甚至檢方必須以貪汙起訴才能重判共諜，令國人相當失望，這樣的現象絕對必須扭轉！

例如陸軍金門防衛指揮部前參謀長，因為涉嫌占用公家要價約8000元的洗衣機作為私用，近日遭到金門地院以占用公用財產罪重判12年。當然，我們都絕難認同貪汙的行為，也反對侵占公用物品，但是以少將薪俸，約8000元的洗衣機是否為巨大的貪念，因此要重判12年。相較共諜案，多數都判決緩刑或可易科罰金，在軍中觀點來看，這樣的審判是否合乎比例原則，甚至是否暗示軍職人員，當共諜比較划算的錯誤指引？

請繼續往下閱讀...

陸軍金門防衛指揮部前參謀長，因涉嫌占用公家要價約8000元的洗衣機作為私用，遭重判12年。相較共諜案，多數都判決緩刑或可易科罰金，這樣的審判是否合乎比例原則，甚至是否暗示軍職人員，當共諜比較划算的錯誤指引？（本報資料照）

以最近一審判決的前海軍少將夏復翔遭中共勢力吸收案，作為退役將領，不思國家安危，竟然於2014年至2018年間長期為中共招待我國將領赴中，跟中國的統戰組織「黃埔軍校同學會」裡應外合，招待我國10多位退將，並涉嫌宣傳許多對我國忠誠有害的理念。沒想到，即便《國家安全法》第七條之規定：「意圖危害國家安全或社會安定，為大陸地區違反第二條第一款規定者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣五千萬元以上一億元以下罰金。」其實條文法律效果極重，但依然在法官認定上，不認為屬於發展組織行為，只能依未遂犯判處5個月徒刑，而且得易科罰金。

我想從國人的角度都可以判斷，一台約8000元的洗衣機，造成國家安全的危害較重，還是長期利用軍中封閉組織特性，以及前後學長學弟制等同袍情誼觀念，將我國退將一位位的引入虎口，站在國家法益的角度觀之，誰才是帶給國家最具體的危害？縱使，站在民主自由交流的層面思考，不等於民主自由就是共諜最後的避風港，更不等於可以肆無忌憚的以交流之名，卻製造敵我不分的錯亂印象。根據學者統計，歐美等國涉犯間諜案者，平均刑度都在十多年，反觀台灣經常能夠易科罰金，此等錯誤現象必須盡早撥亂反正。

當前我國實務審判上，遇到共諜案相關問題時，還經常遇到認定上的困擾。例如某間特定公司、特定人是否為中國黨政軍機關？甚至某中共吸收我國外交人員的官員身分，必須由國台辦認定的荒謬現象。民進黨諸多委員，以及學界許多代表們已經呼籲多年，針對共諜案問題，除了審判專庭外，法官在量刑上必須考量國家安全的憂患意識，並且應當將中共政治的洗公司、境外人頭等實務操作觀點，納入審判當中。

必要時，司法機關也可以請中共研究的相關學者提出鑑定意見，以維護我國國安審判的品質，不要再出現軍方案件有重判侵占洗衣機、縱放共諜組織領頭羊的現象。不只傷害國人對司法的印象，更對我國國安防範形同虛設，讓我國盟友甚至以為法律與民主自由，已成共諜最後的避風港。

（立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法