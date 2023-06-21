胡，怎麼說》柯的「服貿復陽」，就是馬的「終極統一」借屍還魂！

10年前的今天（6月21日），在國、共兩黨主導下，「兩岸服務貿易協議」在中國上海偷偷簽署；這一天，也是台灣人民反對服貿、反對黑箱服貿，開出第一槍、之後掀起如風起雲湧抗爭運動的日子，直到第二年3月18日的太陽花學運，百萬熱血青年投入反對，才阻止服貿生效，不讓其為禍台灣！

10年後的今天，當年靠反服貿運動崛起於政壇的柯文哲，現在為了爭奪總統寶座，態度丕變，今之柯文哲完全背叛當年柯文哲的初心，公然倡議「重啟服貿」談判，以他為首的白黨黨徒、柯粉馬上隨著他搖旗吶喊，當年力挺服貿的深藍勢力，也趁機捲土重來，為「服貿」重現台灣推波助瀾。

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柯文哲的「服貿重啟」，就好比讓「武漢肺炎（COVID-19）病毒復陽」，而且恐怕會造成台灣相當普遍性的大量「確診」，一時之間，「服貿復陽」令人恐懼如病毒肆虐，恐將烈烈為禍台灣！

當年，為了反對兩岸服貿，很多愛台、愛國的有識之士費盡了多少力量，才讓台灣社會尤其是青年們了解服貿協議之害台禍國，本報當時也曾採訪各行各業，出版了一本手冊，以事實具體說明服務協議對台灣百工百行業的衝擊，為台灣盡了媒體的一份心力。

現在，柯文哲為了個人政治野心，就要讓服貿「復陽」，即使禍台禍民，並不在他以個人利益為核心的思考範圍中，他在所不惜，自不在話下。

當年馬英九、習近平合謀搞的兩岸服貿、貨貿協議，所以要搞「黑箱」，只因見不得人、不敢曝曝光接受檢驗，所以，兩岸服貿協議不事先公布簽署日期、不公布協議詳細內容，連當時國民黨籍的立法院長王金平也被蒙在鼓裡，而由國、共兩黨頭子逕行政治交易並拍板，由海協、海基兩會偷偷摸摸簽署，造成事實，再仗著國民黨在立院多數，強行通過、更設定即使沒通過只要沒被立院否決（國民黨立委店多數都是乖乖牌，不可能否決），就自動生效。

因此，兩岸服貿協議的禍害，除了反民主的黑箱決策、黑箱簽署、黑箱通過、黑箱生效、黑箱禍害，更重大的就是內容「包藏禍心」，說穿了，這就是馬英九的「終極統一」、習近平把台灣併吞化入他的「民族偉大復興中國夢」專制闇黑帝國中的共同實踐方案。

只要回顧一下當時的政治經濟情境，馬英九及一狗票幫統促統的紅頂政客、商人、媒體、學者等等，搞的就是兩岸經濟統合先行，讓台灣經濟完全依附在中國經濟圈中，再政治統合吞併台灣的計謀，透過服貿協議、貨貿協議，將中國各行各業包含人和資金，都引入台灣，掌控了台灣經濟，台灣人也可以到中國投資那些，但是，在中共一黨專政之下，台灣人到中國就像杯水入江一樣消失了。

說白了，這就是中共常講「騰籠換鳥」計謀的變形，台灣不必騰籠而籠已被中國掌控，不必換鳥，而台灣鳥漸漸被入侵的中國鳥取代了，這就是馬英九的「化獨漸統」陰謀。多少紅藍色的政、媒、學、嘴曾經大言不慚的稱，台灣如不依附中國，會有多慘多慘...。這些不要臉的無恥失格之人，現在竟又為「服貿復陽」唱起來，真是一群禍國殃民的卑劣東西!

再看馬英九政府當年開放紫光等共黨背景的中資來台灣攻城掠地，台積電、聯電、聯發科、矽品....，都被趙偉國當獵物，所幸學者率先發起的反紫光運動也興起，阻止了現在被認為是護國的半導體等科技產業，遭到中資的掠奪式摧殘，否則，台灣現在已被馬英九們搞的慘到無法想像的境地!

綜合以上，可以確信，柯文哲主張重啟服貿，讓「服貿病毒復陽」，就是馬的「終極統一」借屍還魂！

他用這個背叛自己、背叛台灣，禍害台灣、禍延子孫的計謀，一方面取悅習近平，爭取中共挺他、一方面搶奪國民黨深藍選票、邊緣化侯友宜。

此計不可謂不高、不可謂不毒!但即使他的陰謀得逞，得到的將是一個空有總統之名、其實就是中共台灣特首的傀儡職位!

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