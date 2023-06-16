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芭樂人類學》印度的西藏地圖第二十三張：疫見流亡西藏

這幾年大家都經歷了新冠肺炎的疫情帶來的影響，每個人的日常都被這個無常的到來被迫改變。當疫情已經不再是全球緊急公衛事件時，大家逐漸回到過去的如常，於是再一次能夠和遠方多年未見的朋友重聚。
芭樂人類學

芭樂人類學

2023/06/16 16:05

潘美玲

重返印度的流亡西藏

從2019年的年底新冠疫情爆發以來，全球有6億的人口染疫，600萬人死亡。一場新冠肺炎病毒的瘟疫，以全球化的規模遍及世界每個角落，幾乎影響了每一個人，戴口罩勤洗手成為日常，也見證了生命的無常。疫情所帶來的各種擾動，將我們與他人的命運連結在一起，同時也因為防堵疫情而實施的邊境管制、隔離、社交距離等措施，將大家彼此分隔各處，遠方的朋友們成為掛念的對象。

就在台灣解除邊境管制之後，今年的農曆年期間，我三年來第一次來到印度進行研究的田野，當風塵僕僕地抵達達蘭薩拉，憑著記憶直奔韓國佛教徒幫忙當地藏人攤商設立的那間咖啡屋，三年前才剛成立，不知道是否能夠挺過一波波的封城與管制？招牌還在，燈還是亮著，更驚喜的是，韓國友人也還在，彷彿一切都和疫情前一樣沒有改變。其實她也是三年來第一次回到這裡，當時以為只是短暫離開，所以她連那台貴重的照相機都沒有帶走，但因為疫情突如其來，她就被留在韓國無法返回。她在前一天回到這裡，為了將相機帶回韓國保養，所以也和我一樣只能停留幾天。從時間來看我們這次的重逢，三年之後短短只有三、四天的見面機會，空間上則是分別從台灣、韓國來到位於印度境內達蘭薩拉的藏人咖啡屋，真的是奇蹟。但這並不是我這趟印度田野的單一經驗，我在德里藏人村的街上，迎面偶遇到從拉達克過來辦事情的藏人朋友，就在剛好的時間和地點，這些久別重逢看似偶然卻如此自然，無常之後的如常，原來只要同在一張地圖上，疫後就會再相遇。

但是疫情三年的流亡西藏，到底經歷哪些事情？

現代與傳統並進的防疫

新冠肺炎疫情在印度爆發之後，流亡藏人的防疫措施必須同時受到印度政府和西藏行政中央（CTA）即西藏流亡政府的規定與協助。疫苗主要由印度政府提供，而防疫相關的物資與染疫者的照顧則由CTA的衛生部組成的防疫小組統籌，設置Covid-19的疫情發展與救濟物資的網站，公布因應疫情的醫療設備與人力動員的資訊，包括在哪些定居點設置隔離病床，以及有多少醫療人力的支援。防疫小組每週固定舉行疫情簡報，定期更新印度、尼泊爾、不丹各地藏人施打疫苗的情況以及確診、康復與死亡的統計。

藏文網頁的防疫說明。（資料來源：https://tibetaction.net/home-store/screen-shot-2020-04-18-at-18-05-46-2/?lang=bo）

2021年3月初印度政府開始提供民眾施打疫苗，當時高齡85歲的達賴喇嘛，在3月6日於印度一家公立醫院公開施打由印度製造的AZ疫苗，隨後在4月26日則由他的私人醫生接種第二劑AZ疫苗。達賴喇嘛公開表示疫苗有極大的預防效果，為了保護自己的身體，請大家鼓起勇氣接種新冠疫苗。他的公開宣示對於流亡藏人和佛教徒而言，起了極大的示範效果。防疫小組在疫情爆發之後的兩年間共舉行了117次的疫情簡報，根據2022年6月19日公布的統計數字，流亡社區的確診人數共有9,158名，死亡人數168名。CTA極力扮演好政府帶領防疫的角色，根據當代西方醫療的公衛準則進行防疫措施。

藏醫和藏藥在流亡政府的疫情防治上也扮演了重要的角色，因為可以完全由 CTA的藏醫院提供，不必等待外界提供或有缺貨的問題。從2020年初疫情爆發以來，藏醫院就提供增進免疫力的藏藥給藏人社區的特定對象，包括染疫被隔離者、65歲以上的長者、高血壓或糖尿病等慢性病患，以及醫護人員與志工。配送的範圍不限於印度、尼泊爾，而且還遍及於世界其他國家的藏人。根據藏藥的原理，人類攝取食物和服用藏藥，都必須通過起七種人體基礎物質順序消化的過程，需要六天才會被身體吸收而產生效果，現代藥物的特效則是沒有經過整體消化過程而快速吸收的。這次印度的行程，我特別拜訪了藏醫院的前任院長，本身也是資深的知名醫生。根據他的說法，這次的瘟疫如同歷史上曾經發生過的傳染病一樣，毫無例外，藏醫治療的重點也是放在強化個人自身的防護力之上。

藏文網頁的防疫說明。（資料來源：https://tibetaction.net/home-store/screen-shot-2020-04-18-at-18-05-46-2/?lang=bo）

此外，宗教文化部也加入防疫的行列，早在2020年5月就開始在佛寺舉行法會，希望為染疫者提供支持的力量，讓他們能夠戰勝病魔，並對於染疫的亡者家屬提供藏傳佛教傳統的祈禱儀式，將修法的功德獻給所有因疫情而身心受苦的人，並祈願全球危機的迅速解決。其實宗教的聚會活動在當時已經因為疫情而被禁止群聚，因此這些佛寺所舉行宗教儀式，也要遵守當地維持適當的社交距離和封鎖準則下進行，並透過CTA的電視台進行直播，讓所有的信徒在線上參與。除了戴口罩、勤洗手、施打疫苗之外，藏藥加上佛教的消災祈福法會，是藏人社區在疫情期間，額外加強的文化防護措施。

黑藥丸之亂

藏醫院並沒有針對新冠肺炎的病毒研發類似台灣清冠一號的特效藥，但是確有自古以來就被廣泛使用在處理傳染病和瘟疫的藏藥，藏文名稱為Rimsung Rilbu ，又稱Nagpo Gujor，具有9種藥材成分，外部以黑色的布包覆，俗稱黑藥丸。就如同傳統藏藥的調製過程，原料是喜馬拉雅山人工採集的植物和礦物，選定一年之中的特定時間調製，將藥材鋪在巨大的宗教壇城或圖像上，並經由誦經儀式等方式加持，調製成藥物之後再供養給諸佛菩薩，透過皈依供養的過程，增加藥物的效力。根據藏醫院的資料，黑藥丸的處方遵從佛陀的教法，由藏醫院的合格醫生親手調合9種藥材原料，並唱頌9種金剛結的祈願文，製成圓形的藥丸由黑布包覆。黑藥丸不是口服的藥品，而是配戴在身上，透過人體皮膚的體熱傳導，激發藥材的成分和氣味，在每天早上或需要時，放到每個鼻孔各聞藥丸 3 次。

黑藥丸。（資料來源：http://www.phayul.com/2020/02/19/42637/）

我最早看到這種黑藥丸是在2003年首次到達蘭薩拉參訪時，當時擔任我們司機的藏人Jampa，頸上就掛著一條有著黑布包覆的圓形物的項鍊，每天見面時就看他拿著這顆包著黑布的東西往鼻孔吸，我當時還以為那是藏人用來歡迎我們的一種儀式。直到最後一天，我終於忍不住地問他，為何要戴一條黑布墜飾的項鍊？他靦腆地對我們說，因為我們來自台灣，當時SARS還在盛行，擔心會被我們傳染，所以他要戴著黑藥丸來保護自己，原來如此，我們正是黑藥丸要防範的對象。

當新冠肺炎疫情開始蔓延，達到具有高度致命風險的階段，在海內外的藏人社區，包括在中國境內的西藏，這種黑藥丸成為搶手貨。網站上的出口價格是每顆美金3元，銷售給印度境內藏人社區的價格應該更低，有些藏醫診所甚至以免費的方式發送，消息一出引發人潮，除了藏人還有許多印度人聞風而來索取，疫情期間的排隊人龍引起了印度當地北方邦政府的注意，並以引發的公眾騷動為由，下令不得在該地區販售黑藥丸，違者將處以10萬盧比的罰款。藏醫院也被迫出面澄清，從未宣稱黑藥丸具有治療傳染病的功效。這個事件的起因是由於公眾秩序所造成的問題，反映了藏人防疫仍受到印度政府控制的現實。

位於達蘭薩拉的藏醫院。（作者攝）

印度地方政府的禁令無法杜絕大眾對於黑藥丸的需求，目前在eBay的網站上，一顆黑藥丸連同國際運費要價44美元。在西藏境內，則有藏醫透過社群媒體指出，每顆黑藥丸被炒作到300人民幣的高價是不當獲利，因此對黑心販售者加以公開譴責，提醒趁機牟利者將造就惡業未來必承受惡果，並呼籲有良心的醫生應該在疫情期間提供免費的藥物給需要的人。這種黑藥丸之亂，問題不在於黑藥丸是否具有防止傳染病的功用，而是因為新冠肺炎疫情下大眾恐慌擔心所造成的後果，正好符合了佛法所說的貪、瞋、痴是三種毒，從西藏醫學的原理而言，這三毒正是擾亂身體和體液的平衡導致各種疾病的起源。

病毒的族群政治

除了新冠肺炎病毒為染疫者所帶來致命的風險之外，由於疫情起源於中國的武漢，隨著疫情爆發而蔓延時，也加深了印度社會既有的種族歧視，特別是針對位於印度東北部的七個邦，包括阿魯納恰、阿薩姆、錫金、曼尼普爾等邦幾個少數族群。由於這些地區鄰近西藏、緬甸，傳統上未屬於印度，而是被英軍佔領後才被納入印度的版圖，當地人種多屬蒙古人種，外表和印度其他地方的人種特徵差異極大，語言也屬於藏緬與南亞語系。這些地區的人到了印度其他的城市就學或就業時，會被差別待遇，如無故遭警方攔阻，還會受到言語或甚至肢體暴力，特別是外表與華人相近，而被冠上Chinki的辱罵。藏人在外表上和東北邦的人種相近，經常會被誤認而遭受到歧視的對待。根據印度學者在疫情期間對德里的藏人學生研究指出，許多藏人都有被印度人稱為Corona病毒帶原者，或者被稱為Chinese，並要藏人滾回中國去的不友善經驗

這樣的種族歧視對於年輕的藏人學生而言，等於受到雙重的傷害，除了自身遭受到種族歧視的暴力之外，還被誤認為中國人，實在是情何以堪。面對這些歧視經驗，藏人學生的策略是儘量穿上Free Tibet的衣服來表明自己的身分，並教育印度民眾有關西藏自由的議題，特別是透過西藏青年會的組織，利用社群媒體成立 “Make China Accountable 2020”和 “Global Movement to Boycott Made in China”等臉書專頁，強化藏人在中印衝突當中扮演防衛印度邊境的角色，以及曾有藏人為此而犧牲的英勇事蹟，凸顯藏人不是中國人，而是和印度人並肩作戰一起對抗中國，建立藏人不是敵人而是盟友的形象，矯正印度大眾的認知。疫情下的種族歧視經驗，讓流亡藏人意識到推動西藏自由的重要性，不只是國族主義的口號，而是日常的生存法則。

慈悲心對抗新冠病毒

「祈禱是不夠的，要用慈悲心來對抗新冠病毒」這是達賴喇嘛在2020年4月14日於《時代週刊》雜誌（Time Magazine）發表的看法。他說明為何慈悲心可以對抗病毒的原因，根據佛教的信仰，世間的一切都是相依相待，大家都需要互相合作才能生存，新冠肺炎的疫情已經顯現了這個情況，因此沒有任何一個人能夠從苦難中置身事外，「這次的危機告訴我們，即便我們分開生活，我們也無法遠離彼此。因此，我們所有人都有責任去實踐慈悲和協助他人。」對於任何需要幫忙的人，我們都應該伸出援手。無論是在醫院醫治或照顧染疫的病人，或者只是保持社交距離，甚至戴好口罩，就是慈悲心的積極表現，就可以幫助到很多人。

這幾年大家都經歷了新冠肺炎的疫情帶來的影響，每個人的日常都被這個無常的到來被迫改變。當疫情已經不再是全球緊急公衛事件時，大家逐漸回到過去的如常，於是再一次能夠和遠方多年未見的朋友重聚。但能夠回到這種如常，絕對不是只有靠祈禱或隔離避眾就能達到的，而是藉由勇於面對苦難的慈悲心利他行所完成的，如此我們才能面對未來更多的無常。

參考資料

1.  https://culanth.org/fieldsights/sowa-rigpa-in-lockdown-on-the-potency-and-politics-of-prevention

2.  https://www.india-seminar.com/2020/733/733_mousumi_mukherjee.htm

3.  https://www.facebook.com/makechinaaccountable2020/

4.  https://studybuddhism.com/zh-TW/ji-ben-jiao-li/pu-shi-jia-zhi/da-lai-la-ma-tan-guan-zhuang-bing-du-qi-dao-shi-bu-gou-de

本文經授權轉載自芭樂人類學 印度的西藏地圖第二十三張：疫見流亡西藏

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