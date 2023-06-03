自由開講》6月4日 是中共的「5月35日」

曼琳

六月份，除了是鳳凰花開，是莘莘學子們即將邁入下一段旅程的季節外，還有歷史上一件亦因青年學子所發起的抗爭事件-六四天安門事件，該事件不僅不能被遺忘，今年，六四天安門事件更將屆滿34年，可就在5月30日起，陸續有北京網友發現，去年在北京海淀區發生掛布條抗議事件的地標-四通橋，最近路牌突然被拆除，連中國2個主要地圖服務供應商「百度」和「高德」上，也搜尋不到四通橋。

去年中共召開20大會議前夕，一名網名為「彭載舟」的北京居民－彭立發，在四通橋上發起反習、反清零行動，甚至透過現場擴音播放標語並燃起濃煙，吸引路人注意，令中共當局大為震驚，事後彭立發遭警方逮捕，迄今生死不明，自此「四通橋」便成為中共內部的敏感詞，早前在網路上已受到密集封殺，中共當局還因此曾派駐「守橋員」，另知名陸企-華為，其手機還做出「愛黨設計」，只要用戶一旦拍攝四通橋，就會自動刪除且關機，對於此次中共當局在六四前夕再度升級對四通橋的管控，無疑是擔心彭立發因反抗中共暴政被譽為當代「坦克人」的事件，會再次激起民眾憶起1989年在天安門廣場勇敢抵擋坦克的青年學子。

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「四通橋」成為中共內部的敏感詞，早前在網路上已受到密集封殺，中共當局還因此曾派駐「守橋員」。（路透檔案照）

回顧過往，不論是六四事件、四通橋反習事件、白紙運動，還是烏魯木齊大火後，被拆除的「烏魯木齊中路」路牌，都證明了中共當局越是用盡各種手段欲抹滅這些民眾人民反抗的歷史的行為，越是表明中共當局對於人民反抗其實是存在著恐懼，且一味認為僅要透過蠻橫霸道的消除在場事物便能消除群體記憶，此種愚蠢行為反而越發提醒了大眾在此地此景曾經發生過的事蹟，亦正是因為如此，六四事件方能在歷經中共政府多年來持續大各項管控力度後，依舊深植人民心底的原因，34年後的今日，香港也在國安法及反送中過後嚴禁舉辦六四悼念活動，儘管如今在中共內地，不可告人的6月4日已變成「5月35日」，可六四精神依舊存在台灣、美國及世界各地，美國眾議院外委會印太小組主席金映玉等多名跨黨派眾議員亦在日前提出決議案，悼念六四受害者，譴責中共持續打壓中國及香港的人權及基本自由；在中國被禁、香港不能演的「六四舞台劇」近日也在台灣登台演出，讓世人謹記中共政府曾經以一連串逮捕、處決和流放手段對示威百姓施壓，且時至今日，中共政府從未公布鎮壓行動的死亡人數，六四精神將以不同形式留存在所有人心中，更是無論中共當局多想抹滅也抹滅不了的血腥歷史。

（兩岸事務專題研究生）

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