自由開講》中共網路言論管控升級 ─ 國人亦應警惕中共認知戰！

◎紫紜

「中國數字時代」網站於5月24日獨家披露一份中國公安局內部通知，表示3月24日中國公安部第11局發出一份「關於派員參加境外網軍偵查專項會戰的通知」，並發送給多地的網路安全保護支隊，另3月27日中國公安部網絡安全保衛局，組織全國40多名幹部，展開為期一個月的「境外網軍偵查專項會戰」，其目的是與境外網軍進行輿論爭奪戰。該「通知」內容表示，為打贏與境外網軍網路輿論爭奪戰，確實維護網上政治安全，將組織全國網路特偵、大數據系統和數據骨幹，並展開為期一個月的境外網軍偵查專項會戰，然中國官方知悉該名單已洩露，目前已採取行動將百度名單下架及微博名單裡的名字進行清理，使得多個網址連結相繼失效。

「中國數字時代」網站於5月24日獨家披露一份中國公安局內部通知，表示3月24日中國公安部第11局發出一份「關於派員參加境外網軍偵查專項會戰的通知」，並發送給多地的網路安全保護支隊，另3月27日中國公安部網絡安全保衛局，組織全國40多名幹部，展開為期一個月的「境外網軍偵查專項會戰」，其目的是與境外網軍進行輿論爭奪戰。（擷自「中國數字時代」網頁）

此外，中國國家互聯網信息辦公室（CAC）於5月26日表示，將針對散布假訊息、非法牟利和冒充國家官員等行為進行調查，聲明中提到，6萬7千個永久關閉的帳號當中，有近8千個帳號是因為「散播假新聞、謠言和有害訊息」。中國自2021年以來，為能有效管控數十億個社群帳號，時常以「清理」等言論控制手段威脅社群用戶，此次3月10日至5月22日間主要針對中國的社群媒體，例如微信、抖音和微博等平臺的自媒體帳號，刪除逾6萬個社群帳號，以及140萬則貼文，並稱此舉為「整頓」運動的部分行動，不經讓人懷疑中共是否以「打擊假帳號」為名，而對中國人民實網路言論監控之實？

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中共向來以獨裁專政的方式對境內進行大內宣及言論自由管控人民思想聞名，對外則時常針對民主自由國家實施認知作戰，尤其明年2024年為臺灣總統大選，中共亦不斷透過網路水軍對我國家元首進行各項網路攻擊，並運用「散播謠言四階層」對臺進行認知作戰，其模式包括運用拋棄式假帳號發文，再利用境外人士管理之臉書粉專協助截圖分享，以及運用大量人頭帳號擴大轉傳，最後分享至國人常用之公開臉書社團。

中共近期亦透過多元管道有系統性地傳播「共艦抵近我24浬」等資訊，並利用軍機（艦）等文攻武嚇手段騷擾臺灣，誤導國人將爭議資訊繼續傳播至其他社交平臺，實現中共「洗腦臺灣、不戰而屈人之兵」的最終目標。因此，在此特別呼籲國人應時時提高警惕，以防落入中共網路輿論戰之幫手。

（兩岸新聞研究生）

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