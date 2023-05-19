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自由開講》總統候選人面對環保署升格治理思維欠升格

2023/05/19 16:12

張皪心

各黨派總統候選人紛紛出爐，同時，環保署三讀通過升格為「環境部」，並設立包含「氣候變遷署」等次級機關，代表政府須投入更多資源推動環境與氣候治理工作。然而，要令環境治理真正躍進、落實2050淨零碳排，是需要未來決策者真正將環境部與其他部會同等重視。但觀察近期欲角逐2024年總統大選候選人能源政見，令人擔憂臺灣未來的環境與氣候治理。

臺灣這幾年頻頻出現氣候異常現象，過去兩到三年出現兩次「百年大旱」，中南部水荒嚴重不僅造成民生及財產重大損失，產業災損亦創新高。此外綠色和平研究也顯示，臺灣傳統文化已嚴重受到氣候衝擊，不僅鹿港老街淹水成災；連總統候選人最尊重的媽祖遶境，也因升溫連年令信眾健康風險提高。

臺灣這幾年頻頻出現氣候異常現象，過去兩到三年出現兩次「百年大旱」，中南部水荒嚴重不僅造成民生及財產重大損失，產業災損亦創新高。（本報資料照）

本以為風不調雨不順，會令有意角逐大位者更認真看待能源及氣候政策，殊不知卻有人拋出「一縣一核電」的驚人政見，反映出治理思維不升格才是臺灣環境問題所在。回顧過去，政府推動再生能源速度遠不如承諾，綠能轉型速度相當緩慢、發展綠電的企業如鳳毛麟角，碳排量難以下降。2020年上路的「用電大戶條款」，年初檢討至今也都未能有效規管用電大戶以達減碳目標。政府應加速推動有效碳定價制度，並以政策鼓勵企業投入綠電自發自用，方是真正「升格」。

今年初民調顯示，不分各黨派民眾皆認同政治人物應提出氣候政見，超過六成民眾支持將氣候變遷納入主要政見的總統候選人。綠色和平呼籲2024年總統候選人提出具體政策規劃，特別是鼓勵台電以外的臺灣企業積極投入地熱、綠氫、浮動式風電及太陽能等多元綠電。正視氣候危機的威脅，落實2050年淨零排放目標，這才是「氣候領袖」讓環境升格的真正方案。

（綠色和平氣候與能源專案主任）

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