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健康醫療網》盤點2種類4等級 醫警示：3成國人有乾眼症！

隨著盯著螢幕的頻率增加，「乾眼症」盛行率已達3成，不只造成眼睛乾澀，視力模糊、畏光與異物感也很常見，嚴重者還會有疼痛感甚至憂鬱症。
健康醫療網

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2023/04/18 11:40

根據調查，國人使用3C產品平均時間長達10.7小時。隨著人們盯著螢幕的頻率增加，「乾眼症」盛行率已達3成。醫師提醒，乾眼症有2種類與4等級，症狀不只是眼睛乾澀，視力模糊、畏光與異物感也很常見，嚴重者還會有疼痛感甚至憂鬱症，民眾若感到不適，建議及早就醫，以免延誤治療造成永久傷害。

根據調查，國人使用3C產品平均時間長達10.7小時。（https://www.freepik.com/）

待冷氣房整天眼睛又乾又痛！　恐感染乾眼症

社團法人中華民國視力保健推展協會16日舉辦「乾眼症」大解析論壇記者會，多位醫師講述乾眼症對於健康的危害。基層醫師學會理事長潘志勤指出，乾眼症常見症狀包括：常感到眼睛乾澀、疲勞與眼皮常感緊繃、沉重。常覺得眼睛癢想揉眼睛，或是有異物感、灼熱感、刺痛感等。最後還有眼睛對光、風砂、煙等特別敏感，常有黏稠分泌物等。

● 眼睛乾澀、疲勞

● 視力模糊

● 眼皮常感緊繃、沉重

● 眼睛癢想揉眼睛

● 眼睛有異物感、灼熱感、刺痛感

● 眼睛對光、風砂、煙等特別敏感

● 眼睛常有黏稠分泌物

為何會染上乾眼症？長庚醫院眼科醫師孫啟欽說明，長時間在冷氣房工作，淚液過度蒸發、淚膜分布不均勻；眼瞼疾病造成眼瞼閉合不良，眨眼次數減少都會使淚液過度蒸發。另外長時間專心開車、持續盯著看電視、打電腦而減少眨眼次數、戶外強風燥熱的工作環境，都是成因。

乾眼症盛行率約3成，比例會隨著年齡增長增加，症狀嚴重者還會有疼痛感。而發炎反應導致的淚膜滲透壓增高，則是造成乾眼症遲遲好不了的原因。很多人以為乾眼症只是眼睛乾澀而已，其實一直流眼淚也是重要症狀之一，常見的症狀有眼睛發紅、不停流淚、視力模糊以及眼睛拋拋腫腫的。民眾若有上述症狀，建議進行OSDI自我檢查並立即就醫。

乾眼症2種類與4等級

● 乾眼症2種類：

缺水型乾眼（50.3%）

缺油型乾眼（86%）

● 乾眼症4等級：

第一級：淚液層不穩定。

第二級：角膜（黑眼珠）與結膜（白眼珠）產生點狀角膜炎。

第三級：角膜表面出現絲狀角膜炎。

第四級：角膜潰瘍。

乾眼症非絕症　美國眼科醫學會：脈衝光具療效

乾眼症不是絕症，根據美國眼科醫學會（AAO）2020年統整國際研究結果，已確認脈衝光可有效改善蒸發型乾眼症患者的乾眼症狀、淚膜穩定度與眼瞼板腺功能；日本研究顯示，脈衝光治療對於混和型乾眼症（合併缺水與蒸發型乾眼症）也有一定的效果。

過去用於醫美的「脈衝光」為何能治療乾眼症？秀傳醫院副院長林浤裕解釋，美國食品藥物管理局（FDA）2021年已批准脈衝光用於治療乾眼症。與皮膚科使用的脈衝光不同，治療乾眼症所使用的脈衝光波長介於590-1200nm，能產生熱效能融化阻塞的油脂，疏通瞼板腺；抑制發炎反應，封閉眼瞼周圍的微細血管，以及能減低發炎反應，減低瞼板腺萎縮的風險，與刺激細胞恢復機能，提升瞼板腺分泌脂質的能力。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬 盤點2種類4等級 醫警示：3成國人有乾眼症！

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