自由開講》雲林雙B計畫：正視後疫情時代的弱勢家庭

張麗善

社會學相關研究早已指出，社會階級的差異不僅表現於財富、權力與社會聲望上，每個人、每戶家庭抵禦各類災難、事故與意外的能力，也因為社會階級的差異而有所不同。因此，政府的職責除了為人民提供更優質的生活環境外，同時更要強化其因應各種災難或意外的抵抗與反應能力。

過去三年來因新冠疫情的肆虐，臺灣許多中低階層民眾的經濟生活遭逢重大的打擊。許多中南部民眾的主要收入原先就以打零工、自營小買賣小生意為主。儘管這類工作都有「日結」、「領現」的特點，但此也意謂他們被迫處於一種過一天算一天的狀態。今天有零工打，才有錢能領；今天有生意來，才有錢可賺。但當疫情肆虐之際，人際間的經濟活動大幅縮減，這群原先經濟狀況就不甚寬裕的民眾開始面臨前所未有的生活挑戰。於是乎，「隱性貧困」的問題日益嚴重，而這群人正是面對各類災變和意外的能力最弱勢的一群。

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雲林縣政府決定透過地毯式的普查，找出潛在且急需資源的獨居老人和弱勢家庭，提供即時性的屋舍修繕、飲食和保暖等資源。（本報資料照）

於是乎，許多獨居老人，因子女和家人已自身難保，實在沒有多餘的心力照顧長輩，他們的三餐因此開始無以為繼。同樣的，面對嚴冬的寒流，早已年久失修的屋舍實在難以遮蔽刺骨的寒風。我自己曾探訪過一名80歲獨居長者的家，他家的窗戶因年久失修，早已喪失遮風避雨的功能。每當寒風一吹就吱吱作響，寒風直灌，屋內的長輩就算穿再多的衣服也無法保暖。儘管這扇窗戶只需釘上2根釘子就能修好，然令人遺憾的是，長輩自己卻毫無能力進行這項工作。許多獨居長輩居住的屋舍也有類似的問題，但基本的房屋修繕也需要好幾萬甚至數十萬元，老人家們實在無力支付。

換句話說，三年疫情下來，臺灣底層社會已經產生更多亟需關懷協助、卻尚未納入既有社會安全網的弱勢家庭。因此，雲林縣政府決定透過地毯式的普查，找出潛在且急需資源的獨居老人和弱勢家庭，提供即時性的屋舍修繕、飲食和保暖等資源，提供給他們更好的食物與更好的屋舍（Better Food & Better Housing）。

與六都相較，儘管雲林縣財政拮据，但我仍舊決定先動支第二預備金，啟動這項「雙B計畫」。希望在公部門的率先帶領示範下，號召其他社會團體與企業共同參與。面對後疫情時代的來臨，我們充滿希望。但社會安全網於疫情肆虐時所產生的破洞，更急需我們即刻修補。

（作者為雲林縣長）

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