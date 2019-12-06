韋恩的食農生活》雲林產地學校的平日午餐，讓台北上班族掉眼淚！

這道營養午餐不僅做到雙主菜，有燴牛柳與炒黑胡椒豬柳，加上炒小白菜還有斗南越光米飯、義式番茄湯加上附餐的小點心黑糖饅頭，實在是非常豐富，如果在台北的自助餐店，這樣一頓少說要90元起跳。

韋恩的食農生活

今天韋恩看到朋友實拍雲林縣斗南高中的營養午餐，應該可以說是震驚了所有外食族，尤其是會讓台北的上班族掉眼淚。這道營養午餐不僅做到雙主菜，有燴牛柳與炒黑胡椒豬柳，加上炒小白菜還有斗南越光米飯、義式番茄湯加上附餐的小點心黑糖饅頭，實在是非常豐富，如果在台北的自助餐店，這樣一頓少說要90元起跳。無怪乎斗南高中營養師開心地說學生都吃光光，現在的學生也未免太幸福。

（作者提供）

如果仔細深究這些食材，才會知道都是台灣農業界的頂級貨色，說這樣一頓90元，其實未免也太低估。其實這些食材都是來自雲林在地，而且大有來頭，像這個斗南越光米，是個冠軍米；而牛肉來自芸彰牧場，可是少數的台灣本土牛的牧場，前一陣子還推出台灣本土安格斯；而豬肉來自良作良作工場及台全珍豬。所以像雲林國中小營養午餐每人每餐食材費僅有23.8元的預算，怎麼吃的了這麼好？

韋恩抱著疑問打聽下去，才知道這是來自各農場的愛心，以及雲林縣政府畜產科的媒合，還有雲林縣政府向台塑集團募得的加菜金合作促成。本來依照2017年統計，雲林國中小營養午餐每人每餐食材費僅有23.8元，遠不及嘉義市43.04元、台北市51.4元，更比全國平均值30.9元少了7.1元，雲林縣長張麗善今年2月爭取加菜，每人每餐補助7.1元，預估一年經費8500萬元，則由台塑支應。

而雲林本來就是農業大縣，縣政府更嘗試媒合營養午餐使用在地優質畜禽產品，讓學校可以盡量選購在地食材。而像芸彰牧場等業者，也是本著造福本地學子的心，以成本價供應牛肉等認證食材。當然學校的營養師、午餐秘書也是功不可沒。總之大家共同促成，讓學子可以在有限的營養午餐經費裡，吃得比一般營養午餐還豐富，而且又是在地食材，不僅新鮮，又富有食農教育意義。這真是屬於一種專屬於產地的幸福，該稱為台灣版的「百姓貴族」？！

真要挑剔一點的話，就是這一份餐裡，全榖雜糧類有4.5份，豆魚蛋肉類2.5份，油脂與堅果種子類4份，而蔬菜只有0.7份，這蔬菜太少啦。

那麼均衡飲食裡6大類食物到底要吃多少？大家可以參考一下國健署正在推動的「我的餐盤」，記一下口訣:

一、每天早晚一杯奶。二、每餐水果拳頭大。三、菜比水果多一點。四、飯跟蔬菜一樣多。五、豆魚蛋肉一掌心。六、堅果種子一茶匙。

如果覺得不太好記，大家可以看看國健署製作的「我的餐盤-口訣歌」用唱的應該比較好記了。而且現在還有『餐盤好聲音』的我的餐盤口訣歌錄音上傳活動，還有獎金可以拿喔。





本文經授權轉載自韋恩的食農生活雲林產地學校的平日午餐，讓台北上班族掉眼淚！

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