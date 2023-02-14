自由開講》ChatGPT技術創新與商業發展的困境

黃勝雄

人工智慧技術發展迅速，人工智慧創新服務受到社會大眾關注。OpenAI公司於2022年11月底推出ChatGPT服務，僅短短五天用戶人數突破100萬人，它的成長速度打破過去所有網路服務成長紀錄。此現象足以使許多人想像人工智慧的未來榮景，並鼓舞許多新創公司與科學研究投入人工智慧領域。

OpenAI公司於2022年11月底推出ChatGPT服務，僅短短五天用戶人數突破100萬人，它的成長速度打破過去所有網路服務成長紀錄。（路透社）

人工智慧機器學習技術依賴大量GPU運算資源，ChatGPT採用LLM大型語言模型，模型參數數量高達1750億個，導入45TB巨量資料及部署1萬顆 GPU（A100）處理器進行機器學習訓練。這表示啟動ChatGPT計畫至少需投入1.5億美元的GPU資本支出，或是每年不低於4億美元的雲端運算營運支出。

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全球主要雲端運算供應商包含AWS、微軟Azure、Google分別持有數十萬顆GPU處理器，中國雲端運算供應商包含阿里巴巴、騰訊、字節跳動也各持有超過十萬顆GPU處理器。隨著人工智慧研究不斷產生，全球GPU運算資源已經無法支撐巨量運算需求（GPU Poverty）。

ChatGPT服務快速成長為人工智慧市場未來帶來希望，然而投資人對於商業投資與獲利的要求從來不曾改變。

ChatGPT快速成長付出的代價是使用者無償使用服務，以及龐大的資本支出。這樣的財務結構與投資人的期待完全相反，投資人要求ChatGPT獲利的壓力與日俱增。

為使ChatGPT產生收入，OpenAI規劃開發新版本ChatGPT Professional並對特定用戶群收費。OpenAI執行長表示OpenAI已投入ChatGPT 10億美元，ChatGPT龐大營運成本讓OpenAI難以負擔。報載微軟可能投資該公司100億美元，但此時OpenAI仍需要解決投資人要求ChatGPT快速獲利的極度壓力。OpenAI希望2023年ChatGPT能產生2億美元銷售業績，即便此收入對已投入的資金仍微不足道，ChatGPT能否實現獲利能力將是此時它所必須面臨的最大考驗。

（台灣網路資訊中心董事暨執行長）

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