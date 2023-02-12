健康醫療網》市售益生菌３大亂象 營養師：選購時注意「瀉藥」成分

市售保健室品常見的問題為「誇大不實」、「添加甜味劑」、「吃了無感」民眾在挑選益生菌時，務必注意是否有添加瀉藥成分，長期服用恐越吃越依賴。

隨著健康意識抬頭，民眾越來越關心腸道問題。然而，保健食品雖然唾手可得，卻也因此延伸出許多社會亂象，例如益生菌最常見的就是「誇大不實」、「添加甜味劑」、「吃了無感」三大問題。營養師江欣樺呼籲，民眾在挑選益生菌時，務必注意是否有添加瀉藥成分，長期服用恐越吃越依賴。

根據經濟部統計指出，機能保健食品年產值高達195億元、去年年增率為9.78%，而且是連6年正成長，顯示在疫情發酵及台灣人口高齡化推波下，保健食品市場正處在快速成長的風口。

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江欣樺表示，市售保健食品最主要為三大類：益生菌、葉黃素與魚油。益生菌的優點如幫助改善腸道問題、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、泌尿道感染等。

濫用香料與甜味劑

保健食品雖然唾手可得，卻也延伸出許多社會亂象，最常見的就是濫用食品添加物、益生菌添加瀉藥導致黑腸症，甚至是傳直銷保健食品誇大不實，導致民眾延誤治療的新聞更是屢見不顯。

保健食品雖然唾手可得，卻也延伸出許多社會亂象，最常見的就是濫用食品添加物、益生菌添加瀉藥導致黑腸症，甚至是傳直銷保健食品誇大不實，導致民眾延誤治療的新聞更是屢見不顯。（https://www.freepik.com/）

江欣樺說明，市售益生菌出廠時為了掩蓋原有的「米麩」味道，可能有多達8成是香料或甜味劑等食品添加物，嚴重壓縮到益生菌數，真正的益生菌剩不到2成。其實，益生菌原有味道並不重，沒有添加甜味的益生菌才是好的益生菌，能確保好菌活性大，呼籲民眾應重視效果勝於口味，才能補充營養。

添加瀉藥導致黑腸症

曾有民眾吃了添加瀉藥的益生菌導致黑腸症！江欣樺建議民眾挑選益生菌前，可先看成分，好的益生菌成分是乳酸；但若含有阿勃勒、番瀉葉與氧化鎂等瀉藥成分，尤其氧化鎂成分達到200毫克，就等同醫師開立瀉藥軟便劑，長期服用可能越吃越依賴。

保健食品誇大不實

除了食品添加物，益生菌數是否符合宣稱的數量也很關鍵。市售益生菌菌數雜亂，從100億、300億到上兆都有。雖然衛福部有規定市售產品菌數應符合宣稱標準，但實際執行上仍有困難。保證菌數應在「效期的最後一天」都能維持足量，吃了才會有感。

最後，服用保健食品也最好符合建議劑量。曾有民眾因為深夜嘴饞，把魚油當蒟蒻零食吃，1小時狂吞120顆魚油，擔心詢問「要不要叫救護車？我要不要看醫生？」江欣樺說明，雖然保健食品怎麼吃都不會死，但油脂類吃過量仍要小心腹瀉，若是降血壓的保健營養品或Q10，吃過量也可能會出小狀況，因此適量為宜。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬 市售益生菌３大亂象 營養師：選購時注意「瀉藥」成分

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