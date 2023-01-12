胡，怎麼說》一個被政治扭曲的荒謬「穿越劇」-李白抄襲李白，罪成，斬了!

李白詩名高千古！於今已覺不新鮮，但無人可望其項背，這裡只是借用他的大名引喻時事。

林智堅被控碩論抄襲案，現在上了法院，將由法官判定是非曲直。

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我看來看去，整個過程真的像一齣被政治扭曲真相的荒謬「穿越劇」，「林智堅被控抄襲林智堅」，台大學倫會判定罪名成立，直接推出去斬了，砍掉林智堅的碩士頭銜。這齣劇就像「李白被控穿越抄襲李白」，掌握「太學」的學官們判定抄襲罪名成立，把他趕出太學，還要政治鬥倒鬥臭他。

話說當年，李白寫了一首傳記式詩作自況，但只完成草稿，並給同學老師等人看過，就忙著求官、當官，沒有完成全篇並正式發表，過了很多年，李白穿越到另一個時代，但記憶都仍在，為了求官增加頭銜，就把當年自己創作的詩稿完成，到太學申請學位認證，加個好看的頭銜，做為升官裝飾品，卻被控抄襲，因為有個同學用李白的詩草稿做為「藍」本，完成了一篇作品，並搶先向太學申請到學位。

因當時不同黨派在大搞政治鬥爭，李白被藍黨舉報抄襲，藍黨發動「清議」圍剿他，並藉此猛攻對手黨派，主管太學的「祭酒」管爺、掌握學倫會的「學官」蘇爺，都屬藍派，於是，「李白穿越抄襲李白」案被判定罪成，直接砍掉他的太學學位...。

林智堅的論文比李白的詩當然如砂粒比江海，但他的碩士論文寫的是他自己2014年勝選新竹市長的選舉過程，包括他委託民調公司共同製作的民調資料等，在2016年1月就向指導教授提出、2016年2月1日完成碩論研究計劃初稿。但因當官忙（新竹市長），所以碩論完成日期延後到2019年。

林智堅被控抄襲他的那位同學，提出碩論研究計劃比林智堅晚近兩個月，碩論提交及通過審查則比林智堅早，寫的也都是林智堅勝選過程，他那篇碩論89頁，其中的22頁附錄都是複製貼上林智堅和民調公司設計製作的民調問卷，內文有27頁表格，是從那份民調改製，相關文字敍述也依此民調結果發展而成。

林智堅那位同學以研究林智堅勝選為對象寫成的論文，資料怎麼來的，有無涉抄襲或違反著作權?不在本文討論範圍，他自己應該到法庭講清楚，但林智堅以自己為研究對象、自己參選歷程、自己和民調公司共同設計製作的民調資料，完成那篇碩士論文，卻被控抄襲，更被管爺、蘇爺等判定罪成，形成自己研究過去自己做過的事，林智堅穿越到過去研究林智堅，卻被控抄襲，更被判定「林智堅抄襲林智堅」罪成，豈不就如「李白抄襲李白」也罪成?

扭曲真相，藍營讓林智堅抄襲林智堅罪成的目的達到了，藉此發動政治鬥爭的目的也在選舉中達到了，應該還其本來面目了，但是，被政治扭曲的真相能透過司法還原嗎?在價值被扭曲的荒謬台灣，我從不敢奢望!

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