自由開講》民主，不是你一個人的民主

魏志展

近期郭台銘先生就3000萬劑BNT次世代疫苗的採購案，以「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」十六字箴言大力抨擊政府，引發一連串與執政黨的交互攻防。暫且不論郭董是否暗指中國鄭州工廠相關事件在指桑罵槐，郭董的一連串作為，在很多人看來，可能是對民主概念錯誤理解的具體展現。

說到民主，不少民眾大多想到的詮釋是「以人民為主」，這個詮釋方向大抵上是沒有問題的，但是緊接著面臨到的問題是：「所謂的人民究竟是哪些人？」，這就引發許多意見相左的爭執，部分人可能認為某些族群才有資格有參政權，部分人則認為票多的贏，票少的輸，贏家才是人民的代表。但是，這與民主概念都是相衝突的，所謂以人民為主，就是最大可能的照顧所有人民的意見，所以對選舉機制的原則才會在「服從多數」的後續強調「尊重少數」，總不能票多的贏，票少的就不是國家的人民，不需要理會，那樣只會淪為「多數人暴政」（tyranny of the majority）。就尊重少數的角度觀察，郭董或許替需要BNT疫苗的人民，利用自己的影響力傳達他們的聲音，然而這不一定代表郭董幫助台灣民主開闢更多元包容的方向。就筆者來看，郭董此次的行為或許會對台灣民主運作造成傷害。

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郭台銘就3000萬劑BNT次世代疫苗的採購案，以「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」十六字箴言大力抨擊政府。（本報資料照）

怎麼說呢？既然要尊重少數，那政府一定要遵循以民為主的原則，要滿足我個人的需求，把我服侍的服服貼貼嗎？如果真是這樣，大概是對民主的錯誤解讀！此次郭董對政府的大力抨擊，即便可能滿足尊重少數的原則，卻可能有以下兩點問題，顯示郭董對民主概念的錯誤理解：

第一，也許是因為沒有先行研究政府公開的相關資料，郭董才會指稱政府公布疫苗數據不精確，將政府不接續購買BNT疫苗的行為，抨擊為草菅人命。根據COVID-19全球疫情地圖 這一網站利用衛福部提供的數據做出的統計結果，BNT現有庫存推估仍有160,3851劑可供施打，考量到現有施打狀況跟疫苗總量的衡量，這樣的疫苗供給量是否足夠，已交由衛福部內的專業公務員們評估完畢。即便是替有BNT施打意願的少數發聲，也應先行研究已公布資料，就手頭上的資料做出理性批評和建議政府可改善方向，這才是在服從多數下能尊重少數的方式，而不是要求政府必須要滿足少數的要求，因此推翻多數人的決議，要與多數人的決議產生衝突，少數需要依據可信資料做出合理理性的評價。在沒有提出客觀數據佐證的前提下，郭董此次對政府的批評，可能是利用訴諸情感的方式，一方面要求政府聽從自己的需求，一方面情感訴求民眾，獲得民眾支持來加大對政府的壓力，恐怕會破壞民主理性溝通為基礎的運作。

另一方面，郭董之所以對政府資料提出質疑，大概是因為不清楚國家公務人員的專業度，才會如此發言。對政府的監督與質疑固然重要，但是必須建立在能提出實質證據與可信資料，郭董今日對政府資料的質疑，沒有適當提出相對應的資料與證據，只憑藉自身影響力訴諸情感，只怕是一種不尊重專業的表現。對專業的不尊重，可能造成民意缺乏專業的輔助，只會淪為多數人暴政，這也是訴求尊重少數的原因之一。對公務人員專業度的不理性質疑，恐怕會造成對民主運作的再次創傷。

第二，延續上一點的論述，如何同時滿足服從多數和尊重少數，是建立在雙方的理性溝通，彼此取捨協調來實現共識，也就是說，民主運作重要的一點在於取捨協調，為了達成共識必須放棄部分需求，今日郭董的行為比較不保留任何協調餘地，要求政府百分之百地滿足他的需求，作為一位具有廣大影響力的人士，此次表現恐怕會鼓吹民眾毋須讓步，這讓社會難以達成共識，可能為民主運作提供最壞的示範。當然，對郭董來說，台灣可能就像是他的父母，孩子跟父母無理取鬧的索求本來就是天經地義的，出了社會進入名為中國的企業，做為社會人自然就會跟老闆彎腰點頭，這也是理所當然的。只不過，郭董此次的作為，在臺灣許多民眾來看，只怕是在辜負父母的付出。

基於上述兩緣故，郭董或許是將民主概念誤會成以我為尊的以民為主，即便能夠為需要BNT疫苗的少數表達意見，卻因為缺乏可信資料與實質證據，只訴諸情緒地批判政府，不但可能無益台灣民主的運作，更可能分化民主運作基礎的社會共識。

最後，面對郭董這樣具影響力的人物，卻作出可能損害台灣民主的行為，筆者想在此大聲呼籲：「民主，不是你一個人的民主！」

（臺灣大學政治所碩士生）

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