自由開講》不能讓「選舉口水」摧殘生技產業

陳逸南

依自由時報11月2日A2版「『採買要有戰備考量』王必勝：惡意操作疫苗 如同宇昌、浩鼎案」指出，因應疫情，原本積極發展的疫苗國家隊，現在卻被抹黑，被問及是否委屈？王必勝回應，快三年了，團隊不管做什麼都有人攻擊、批評，也都承擔下來，會繼續承擔，沒有什麼好委屈。

因應疫情，原本積極發展的疫苗國家隊，現在卻被抹黑，被問及是否委屈？王必勝（中）回應，快三年了，團隊不管做什麼都有人攻擊、批評，也都承擔下來，會繼續承擔，沒有什麼好委屈。（資料照）

又指出，「正確的事情是不會被抹滅的，有些事情需要時間，相信會還給努力的人正義與公平，並提到同樣手法也發生在宇昌案、浩鼎案，後來發現根本不是事實，民眾應分辨這些惡意的操作。」

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國內發展生物科技產業，要開發一項生技新產品具有科學性、高投資性及高風險性等因素，如果遭遇到政治力的不當介入，用來打擊研發人員的士氣，阻礙產業發展，有失公允。如過去國民黨立法委員們的政治操作，引發了「宇昌案」及「浩鼎案」等。

「浩鼎案」經由漫長三年的司法審判才告平息，當時新聞媒體大力炒作，嚴重傷害無辜科學家、發明人（前中央研究院翁啟惠院長），實在作法殘忍，也相當恐怖，又浪費了被告的物力及財力及國家的司法資源，令人相當遺憾。

查「浩鼎案」與目前所謂「疫苗案」均有中國國民黨立法委員曾銘宗先生等介入其中，是為了什麼目的？如果是選舉的政治操作手段，那麼選民們一定要明辨事實真相，千萬不能被誤導了。

在抵抗武漢肺炎的入侵，當時衛福部陳時中部長的貢獻，是有目共睹，近日有人將「高端疫苗」作話題，陳時中認為「抹黑國產疫苗的人很不道德」，這是語重心長的話。曹興誠先生說出：陳時中「守住防疫是大將」，此項見解值得大家肯認與深思，總之，我們絕對不能讓「選舉口水」摧殘生技產業。

（仲裁人）

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