健康醫療網》連賈伯斯都鐵齒的病！神經內分泌腫瘤不可忽視

謝佩穎醫師提醒，若是家中有癌症家族病史需定期健檢，早發現早治療，千萬不要誤信偏方，耽誤黃金治療期。

已故蘋果電腦創辦人賈伯斯生前經歷8年抗癌，曾誤傳罹患的是胰臟癌，其實賈伯斯罹患的是少見的神經內分泌腫瘤。亞東醫院腫瘤科暨血液科謝佩穎醫師表示，神經內分泌腫瘤發展較緩慢且症狀易與其他疾病混淆，加上賈伯斯確診初期不願接受手術，選擇嘗試自然療法，因此錯失治療黃金期，腫瘤轉移至肝臟，最後引發呼吸衰竭，終不敵病魔離世。

已故蘋果電腦創辦人賈伯斯生前經歷8年抗癌，曾誤傳罹患的是胰臟癌，其實賈伯斯罹患的是少見的神經內分泌腫瘤。（路透社）

症狀非僅限局部 影響內分泌全身皆可能發生

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謝佩穎醫師說明，神經內分泌瘤是指內分泌系統的神經細胞病變造成的腫瘤，因此具有神經內分泌細胞的部位皆可能發生，其中約八成發生在胰臟及腸胃道。與一般癌症不同，神經內分泌腫瘤症狀並非侷限於腫瘤生長部位，當神經內分泌腫瘤影響內分泌平衡時，因內分泌會隨著血液循環至全身各處，導致影響身體表現而產生不同部位的症狀，因此全身性表現可能會比局部表現更加明顯。

症狀反覆且無法根治 需進一步就醫檢查

神經內分泌腫瘤常見症狀包含慢性腹瀉、反覆胃潰瘍、盜汗等，因症狀無特異性易與其他疾病混淆，也因生長速度較慢，前期症狀並不明顯，常無法在第一時間上確認診斷。謝佩穎醫師表示，民眾若有相關症狀先不須驚慌，若將可能導致症狀的原因排除，經過藥物治療症狀仍反覆持續、無法根治，且反覆持續長達一個月左右，則需提高警覺，建議就醫做進一步影像學檢查確認是否有異狀。

謝佩穎醫師說明，神經內分泌瘤是指內分泌系統的神經細胞病變造成的腫瘤，因此具有神經內分泌細胞的部位皆可能發生，其中約八成發生在胰臟及腸胃道。

晚期神經內分泌腫瘤新療法 有助提升治療成效

針對神經內分泌腫瘤的治療，手術切除會是最優先的治療考量，謝佩穎醫師表示，會先評估腫瘤是否能手術切除，若是無法手術或手術無法切除乾淨的患者，則建議再搭配其他藥物抑制腫瘤生長。若對於已經轉移無法手術且對傳統治療方式反應不佳的患者，台灣已引進放射性核素療法，放射性核素療法是將帶有同位素的藥物與神經內分泌腫瘤結合後，再精準進行放射線治療，放射性核素療法因半衰期短副作用也較小，有助於提升晚期神經內分泌腫瘤的治療成效。

防癌健檢很重要 早發現早治療切勿聽信偏方

謝佩穎醫師提醒，現今癌症發生率持續上升、罹癌年齡層持續下降，民眾要有防癌觀念，擁有健康的生活習慣、適度運動、均衡飲食十分重要，除此之外，若是家中有癌症家族病史也要定期健檢，早發現早治療，千萬不要誤信偏方，耽誤黃金治療期。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者陳佳慧 連賈伯斯都鐵齒的病！神經內分泌腫瘤不可忽視



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