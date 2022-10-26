胡，怎麼說》胡錦濤真「被架離」那件事兒、習近平假「被軟禁」那些事兒...

習近平在20大之前，謠傳「被軟禁」那些事兒；胡錦濤在20大閉幕當天，發生「被架離」那件事兒。至今都餘波盪漾，真相到底如何？在專制的鐵幕封禁之下，只能等待剥洋蔥那樣，未來一片片露出真面目。

不過，到時候真相可能早已都不具任何現實意義了，這就是專制的恐怖之一！它控制你的口、手，控制你的眼、耳，控制你的心、腦，控制你的認知、判斷、思想。

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中共前總書記胡錦濤在20大閉幕那天（22日），遭遇的那件事兒，是怎麼回事？在眾目睽睽之下，當眾遭習近平貼身大內侍衛帶走，他被架離？被押走？被帶開？被勸離？被請離？被扶走？引發各方不同解讀！

「中國之內」的全部喉舌媒體，全部靜悄悄！網路、社群、群組等的評論、述評等等則全面被封禁，習近平主宰下的中國，發揮了「習禁評」禁評胡的專制壓制之威，把胡錦濤及當時在台下的兒子胡海峰的名字，都列為機密敏感字句，封鎖個徹底。相關網評全部下架及封鎖，否則恐遭中共當局以罔評、罔議中央之罪重懲。

胡錦濤突然不自然、非自願的離開，中共官方說法只約略提到「身體不適」，但是，一個完全不盡人情、不合中國國情的是，坐在胡錦濤身邊的習近平、李克強、栗戰書等人，看到已退位的老長官胡錦濤身體扺不住了，至少虛扶一下、也說聲保重吧?卻完全沒有！所以，習近平對胡錦濤的態度不禮貌，惡意的可能是存在的。

在民主國家，如果發生胡錦濤那件事兒，本人出來說明，或發聲明，說心情、道真相，雖不能取信所有人，但至少讓透明度大增釋群疑。但在一黨專政的中共，「被說明」、「被聲明」、「被認罪」、「被坦白」等強制的情況是日常，所以無法用公開說明釋疑，卻採取最黑廂、最惡質的手法，對內封禁消息及評述。對外，中共再厲害也無法封禁，乾脆就讓全世界都看到，習近平可以毫不留情的這樣對付退位的老長官及政敵。此人的可怕在此。

可笑的是，藍、白兩陣營，一大狗票的政、商、學人士，急著對習家班新貴拉關係、套交情，你們能比胡錦濤?連胡錦濤都那樣，你們只是替他鋪路併吞台灣的腳下泥砂，被踩過就無情丟棄。

習近平在中共20大集一黨專政大權於一身、威風不可一世，但在9月17日到27日那10天，20大開幕前不久時刻，卻突然神隱十天，沒有公開露面及新談話，在原是整片尊習頌聖的中共喉舌媒體上暫時消失了，習近平發生了什麼事兒？引起中國之外的媒體紛紛猜測，傳的最盛的是直指反習倒習勢力搞政變、軟禁了習近平！

現在看來，「軟禁說」當然不是事實，只是一些人士主觀的期望，因中共這次幾乎完全封鎖人事易動消息，在鐵牆黑幕遮蔽下，中國之外的媒體只能「牆外看戲何曾見，只能猜想說短長」。不過，中共官媒為了大內宣、大外宣之需，倒是曝露了一些習近平那10天在做什麼。

中共新華社報導，20大的中央委員、中紀委，習近平從2020年底起，就親自謀劃部署、親自指導把關，指明正確方向...。這項報導證實了，中共習家班的出現，是由習親自打造的、他一人獨裁的形成，也是他主動集權來極權的。至於9月那神隱的10天，可以合理推斷，他「朕躬獨斷」自己在做中共領導班子的人事最後安排確定，另一方面，他也做最後一回的「引蛇出洞」，看內部高層有沒有人敢跟他對著幹。

中共一黨專政、全黨一人獨裁，一個「中國特色的希特勒」出現了，台灣必須面對就是這樣的習近平及習家班，我們身為台灣人，沒有恐懼的權利、沒有逃避的權利、更沒有棄守投降的權利!我們必須在每一天、每一秒、每一尺山河、每一人的寸心，都決心抗中抗中抗併吞、保台保國保民主到底!

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