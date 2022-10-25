胡，怎麼說》習近平，一個「新時代中國特色的希特勒」!

「一黨專政」中國的中共政權，20大誔生了「一人獨裁」的實質「紅朝皇帝」習近平，他，更是一個「新時代中國特色的希特勒」！

在習近平親手及親衛習家軍的深謀策劃、精心佈局、刻意打造、嚴控密防、手段暴狠之下，中共20大出現一個很明顯的景象與現實，就是習近平把他的前兩任總書記江澤民、胡錦濤狠狠踩在腳下。20大閉幕會議上那一幕，胡錦濤在主席台上手足無措的遭到習近平的大內侍衛架出場去，而江澤民乾脆不露面了，習近平一統中共、江胡只能任習擺布。鄧小平也在習獨佔光芒之下，名字也幾乎消失了。

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中共20大之前、之中、之後，「習近平新時代中國特色社會主義思想」，這個所謂思想的名字，像裹腳布一樣又臭又長，卻獨佔中國所有宣傳機器、而且從上到下、黨政軍、博碩士、大學到幼兒園，都要全面研習、學習的唯一思想，老毛的「毛澤東思想」除了被用來強化「習近平....思想」，在此期間也幾乎在中國隱沒了。

中共20大的唯一焦點，就是打造一個地位如紅朝皇帝的習近平，其他6個「入常」的中央政治局常委，根本就是習近平的「6個小矮人」，都如親兵圍繞及依附在習皇左右才能存在。

由於近年中國經濟及軍事力崛起暴增，習近平掌握的極權專制控制力，比古今中外的暴君都大，希特勒、史達林、毛澤東都遠遠不及、只能稱湵。套用當年毛澤東那首驕狂至極的詞「沁園春」，習近平的版本可以是:希特勒史達林，輸我習思想；老毛老鄧，遠遜抗美風騷....。

之所以說習近平是一個「新時代中國特色的希特勒」，1，暴力崛起、向外擴張的攻擊性民族主義，習近平的一帶一路是在對弱勢國家進行經濟掠奪，利用債務，等於將他口中列強當年對中國的百年屈辱-不平等條約輸出，欺負霸凌弱國。

2，藉口自古以來屬於中國領土，做為侵略併吞他國的理由，希特勒那麼幹、習近平也有樣學樣。當年德國鄰近的波蘭受害深重，希特勒還和史達林兩魔連手，瓜分波蘭，現在習近平隱然已和殘暴侵略烏克蘭的俄國普廷連手，普廷要搶佔烏克蘭、習近平企圖佔領併吞台灣...。

另外，普廷大談俄烏一家親、他新派的攻烏軍總指揮末日將軍也這樣講，卻殘暴的侵略烏克蘭；習近平大談兩岸一家親，藍白兩黨爭相唱和，其實習的戰狼狼牙要吃掉台灣，和普廷企圖吃掉烏克蘭，根本就是同類。未來習、普之間，是否會和希特勒、史達林翻臉，展開史上最慘重的德蘇大戰?大趨勢上俄中終必一戰，但未來如何演變，誰知道?

3，希特勒要打造的是納粹黨一黨專政的「千年帝國」，習近平的講法是中共一黨專政要實現「民族偉大復興的中國夢」，兩者根本一丘之貉!

4，希特勒的納粹黨信奉國家社會主義政黨，習近平領導的中國共產黨，現在大搞「國進民退」，習的「中國特色社會主義」實際上就是一種國家社會主義。

當年，英、法、美等大國領袖，辜息主義、綏靖主義迷漫，以忍讓求和，養大了希特勒，讓希特勒藉機得寸進尺再一口吞，世界各國都為此付出最慘痛的代價。歷史不重來，但錯誤會重來，過去30年各大國對中國都犯了同樣的錯誤，以為交往、容忍、讓步可以把中國帶進西方文明體系建構的世界秩序，現在看來尤其是習近平獨裁的當下，顯然大錯特錯，習近平要的是中國為霸主、中國為核心、中國為秩序、中國為主宰的體系，但這裡面沒有自由、民主、人權存在的空間，和現有的文明體系秩序根本不相容。

習近平所謂圓了中國夢，是建構在以中國為世界秩序之上，他企圖摧毀的正是民主自由國家共同遵行的文明體系。面對這樣一個「新時代中國特色的希特勒」，民主自由國家如果不團結抗中，就等著被摧毀。台灣處於對抗中國擴張的最前沿、更是自由民主人權陣營對抗專制獨裁邪惡陣營的最前線，不團結抗中、不挺立在民主陣營，一些無良政客如馬英九等，說什麼避戰、謀和，你們何不說白了，你們的三部曲就是屈膝、下跪、投降!

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