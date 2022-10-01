自由開講》離岸風電區塊開發規則難玩？ 樂觀看待、市場只會更熱

邱雅真

我國離岸風電區塊開發的第一期招標（風場完工年度2026-2027年，兩年共3GW）投件在9月30日收件截止，丹麥開發商沃旭能源（Orsted）在同一天傍晚發布新聞稿表示，沃旭將不會參與在首輪競標，投下一顆震撼彈。

沃旭的聲明，多少也引起外界對於政府所訂定的區塊開發規則是否過於「難玩」的質疑，不過在筆者看來，沃旭的決定還是屬單一案例，畢竟除了沃旭之外，還是有許多開發商摩拳擦掌、使出渾身解數要在競標中脫穎而出。

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根據媒體統計，此輪投標風場包含：天豐新能源（SBR）的達天、又德風場；哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙、渢佑、福芳風場；JERA與Corio合作的海鼎一號、二號、三號風場；上緯新能源的海盛（Formosa 4）、海碩（Formosa 5）風場；德國萊茵（RWE）與亞泥合作的竹風風場；德能（Enervest）的美森風場；台亞風能的環洋風場；北陸（NPI）的北能、加能風場。

我國離岸風電區塊開發的第一期招標投件在9月30日收件截止，扣除掉沃旭有八家開發商搶六個案場的開發權。圖為台亞離岸風場。（台亞風能提供）

扣除掉沃旭還是有八家開發商搶六個案場的開發權，其中大多數還是第二階段就參與離岸風電遴選與競價的熟面孔，像是CIP、北陸、上緯、JERA和Corio、以及原本名稱叫達德（wpd）的天豐，都是在潛力場址階段就參與，多數還拿到風場開發權，現在正在台灣進行供應鏈製造、生產，或是在台灣海峽上進行施工。而德能公司是德國英華威集團旗下子公司，英華威更是投入台灣再生能源市場的先驅之一，開發許多陸域風電。

尤其上緯新能源不僅在本月高調舉辦品牌月、供應商大會誓師，更要挑戰離岸風電新技術。上緯新能源其海碩風場是目前第一個通過環評小組審查的「浮動式水下基礎風場」，上緯新能源也表示今年海盛、海碩兩個風場會一併送件。足見其不僅要當台灣固定式風電的「開海始祖」，連浮動式風電的市場也都跑第一。

更別說在2023年，還有更多開發商等著進來開發，像是西班牙市場總值最大的能源集團伊比德羅拉（Iberdrola）、法國公用電力公司法國電力（EDF）、亞太區最大的再生能源開發商韋能能源（Vena Energy），還有專注於浮動式風電的開發商，像是在全球足跡遍佈歐洲、亞洲、大洋洲跟中南美洲的貝富新能源（Bluefloat Energy）、在蘇格蘭開發最大浮動風場Kincardine的福廷綠能源（Flotation Energy）等，就連荷蘭石油巨殼牌（Shell）都傳出密切觀望要進入台灣市場。如果台灣離岸風電市場真的做不起來，又為什麼這麼多國際開發商要前仆後繼的來插旗呢？

影響沃旭能源決策背後關鍵因素其實外界不可考，恐怕只有內部人士才知實情，可能是受總體經濟環境影響，可能是對地緣政治風險的評估，也可能身為上市公司，有更多投資決定上有諸多限制。政府提出的區塊開發競標規則或許不是百分之百完善，還有進步空間，不過業界仍是樂觀看待市場發展，並預期2023、2024年的競標市場只會越來越熱。

（客座講師）

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