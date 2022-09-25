自由開講》蔡壁如一句話，看出民眾黨與台灣的疏離！

蔡壁如日前到台南市南區的黃金海岸淨灘，並她在臉書說「聽說以前這裡是一片金黃色沙灘，所以人稱『黃金海岸』」，台南人不以為然，臉書也被網友灌爆。（資料照）

陳嘉伶

近日，台灣民眾黨不分區立委蔡壁如在臉書發文，指台南黃金海岸的沙灘以前是金黃色的，但現在卻是黑色的沙，暗指台南人沒有好好愛護自己的沙灘。

不過只要是台南人都知道，黃金海岸從來就沒有金黃色的沙，實際上不只是黃金海岸，由於台灣西部的沙灘幾乎都是溪流沖刷岩石至海中，再依靠海流堆積而形成的，例如黃金海岸的沙源就來自曾文溪與周邊河流所沖刷下來的岩石巨礫，因此才呈現出深色的沙岸，而之所以稱之為黃金海岸，乃是由於黃昏時的夕陽將海面、沙灘染成眩目的金黃色才因而得名。

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所以在看到蔡壁如的發文後，我當下除了無比的生氣也感到非常荒謬，身為現任立法委員的蔡壁如，卻對他所要服務的這塊土地如此疏離，甚至不願做基本的調查，如此不專業的民意代表，我們又怎麼能夠期待其為台灣社會制定出合適的法律呢？更不用說民眾黨一面高喊環境保育，卻對台灣環境地貌的基本知識如此匱乏，還刻意編造假的故事意圖中傷台南市民，這樣的政治操作實為令人不齒！

事實上，民眾黨人對於台灣這片土地的疏離發言也已不是第一次了，堪稱黨內最會失言的黨主席柯文哲，過去就曾在高雄批評美麗島站太政治化應該改名，卻無視這塊土地曾經的歷史脈絡與傷痕，完全凸顯了柯文哲與整個政黨對於台灣歷史的無知與輕視。

同樣身為台灣的小黨，台灣基進參政的初衷是因為我們深愛這片養育我們的土地，所以我們推動地方議會改革，也喊出防中護台，但從民眾黨身上，我們看不到對台灣這塊土地的關懷，也看不到政黨的中心理念，只看到每日為了聲量而在媒體鏡頭前譁眾取寵的政客，並不顧台灣安危地與中共眉來眼去，因為他們的言行之中我們就能發現，他們真正關心的從來就不是台灣，而只是是他們的權力罷了！

（安平南區市議員參選人）

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