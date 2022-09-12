自由開講》面對假訊息充斥，台灣人應理性思考訊息真偽

林靖

日前中共官媒新華社曾釋出一張顯示「解放軍望遠鏡窺探台灣海軍蘭陽艦、花蓮和平電廠」的相片，該張相片不知為何竟突然出現在世界最大通訊社「美聯社」的平台，導致許多國際媒體報導新聞時多引用此圖，然此圖後續遭紐約時報等國際報社質疑是否為真，對此美聯社發布聲明並未拍過此圖，亦無法證明其真實性，隨即將該圖移除。

八月時流傳一衛星影像宣稱能證明解放軍南京艦迫近花蓮，查核中心表示此衛星畫面與照片資訊出現矛盾和破綻，為錯誤訊息。（圖擷自事實查核中心）

自裴洛西訪台後，中共即派遣戰艦和戰機在台灣周邊進行演習，並發射飛彈，引發全球高度關注，同時藉機在社群媒體散布我國人民反對關裴洛西來台、兩岸一家親等言論，甚至以中共過往的軍演情況充斥為當前對台軍演照片，使得我國人民惴惴不安，兩岸開戰討論聲量逐漸高漲，有人亦質疑我國國軍是否真有保衛家園的能力。

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現代科技日新月異，中共利用網路資訊心理戰傳遞假訊息等新聞事件層出不窮，如日前謠傳中共將恢復行使對台主權及金門已同意移交中共統治等假訊息在網路上瘋狂轉傳，短短幾日內造成我國人心惶惶，中共此舉其實就是為了攻破我國人民心防，使人民自亂陣腳，如此一來便可以不費吹灰之力，將我國收入囊中。

現今戰爭型態和過去截然不同，中共藉由破壞社會網絡，透過假訊息宣傳機制造成國內人民對立，對中共而言此舉既可降低武裝衝突的成本，又能成功動搖我國民心士氣，同時亦打擊我國政府威信、分裂臺灣並醞釀社會衝突，因此筆者在此呼籲台灣人須對網路上看到的東西進行批判性思考，切勿盲目相信網路訊息，應理性思考事情原委，避免落入假訊息陷阱。

（網路事業工作者）

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