即食歷史》一名二戰美軍，這刻當上了神聖羅馬帝國皇帝……才怪！

神聖羅馬帝國珍寶曾存放在紐倫堡達三百多年，然後存放在維也納一百三十年，後來因為二戰又短暫回到紐倫堡，最終輾轉放在維也納霍夫堡宮（Hofburg）的皇家珍寶館（Imperial Treasury）內。

即食歷史

今天，我想說一個故事，一個當兵的平民最後當上了神聖羅馬帝國皇帝（Holy Roman Emperor）的故事，這個人還要是個美國人。聽起來怎麼好像怪怪的？

頭戴著皇冠的伊凡．巴布科克。（圖片來源：Ivan Babcock: Julius Backman Jääskeläinen）

話說，一九三八年德奧合併（Anschluss），奧地利（Austria）從此成為了德國的一部份。神聖羅馬帝國（Holy Roman Empire）後期的皇帝，幾乎都是由奧地利的哈布斯堡家族（House of Habsburg）壟斷，於是理所當然地，這些昔日帝國珍寶，自然收藏在奧地利首都維也納（Vienna）。同年，這些珍寶從維也納運往德國南方的紐倫堡（Nuremberg）。從前，奧地利是「第一帝國」（神聖羅馬帝國）的中心，現在卻淪落成「第三帝國」（納粹德國）的邊陲地區。

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這些珍寶中包括了神聖羅馬帝國皇冠。這頂皇冠赫赫有名，曾出現在不少描繪皇帝的畫作裡，甚至是繪畫查理曼（Charlemagne）的油畫，都可以看到這頂皇冠。然而，查理曼並沒有戴過這頂皇冠，皇冠要到他逝世近兩百年後，即十世紀晚期時，才被製造出來。

神聖羅馬帝國是德意志民族的民族認同傳統。一九三九年二戰爆發後，希特勒（Adolf Hitler）次年就命人把帝國珍寶改放在紐倫堡城堡（Imperial Castle of Nuremberg）地下一個專為收藏藝術品的堅固防空洞裡。果真戰爭期間，紐倫堡頻頻被盟軍轟炸到一片頹垣敗瓦。

一九四五年，德國節節敗退，美軍從西邊進軍德國本土。同年六月，一群美軍士兵在德國城市席根（Siegen）一個礦洞中找到了這些神聖羅馬帝國珍寶。士兵伊凡．巴布科克（Ivan Babcock）發現了這頂象徵一千年皇權的神聖羅馬帝國皇冠後，便立馬就把它戴在頭上，左手還拿著煙斗，他的同僚替他拍了這張被後人指責他不尊重德意志民族的照片。

這些珍寶中包括了神聖羅馬帝國皇冠。這頂皇冠赫赫有名，曾出現在不少描繪皇帝的畫作裡，甚至是繪畫查理曼（Charlemagne）的油畫，都可以看到這頂皇冠。圖為查理曼大帝畫像。（維基共享）

如果伊凡熟悉歷史，他可能曾想：「老子我能一嘗當年神聖羅馬帝國皇帝加冕的滋味了。」即便他不懂歷史，也能察覺這頂皇冠尊貴無比。可惜的是，他頭戴著的這頂皇冠，事實上只是複製品。礦洞中被發現的這些珍寶，原來全是為了在一九一五年舉行的一場展覽而特意製造出來。真品後來才被美軍發現藏在紐倫堡防空洞內，不久後決定把珍寶歸還奧地利。

神聖羅馬帝國珍寶曾存放在紐倫堡達三百多年，然後存放在維也納一百三十年，後來因為二戰又短暫回到紐倫堡，最終輾轉放在維也納霍夫堡宮（Hofburg）的皇家珍寶館（Imperial Treasury）內。

本文經授權轉載自即食歷史 一名二戰美軍，這刻當上了神聖羅馬帝國皇帝……才怪！

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