自由開講》媒體應盡第四權責任 不是帶頭捕風捉影

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬。（資料照）

林逸民

民進黨桃園市候選人臨陣換將，正當新候選人鄭運鵬立足未穩，前台鹽董事長鄭寶清積極發聲爭取機會，這場政治大戲全國關注，媒體從中想報導內幕無可厚非，但是，所謂民眾知的權利，應該是要讓民眾更了解候選人，不管是政策主張，團隊水準，或是個人人格，而非捏造所謂黨政內幕。

即使是候選人花邊緋聞，或許都還有一丁點正面作用，因為可能有人認為可以藉此更瞭解候選人，但是純粹捕風捉影，無中生有，就只是浪費社會資源，媒體盡第四權責任，應該是調查謠言，打破謠言，而不是帶頭製造謠言。

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近來有網路媒體無端影射副總統賴清德介入桃園選情，賴清德身為民進黨選對會一員，若要介入選情，在選對會上直接討論即可，民進黨早已發出聲明，證明賴清德於選對會上與其他成員一致決議提名鄭運鵬，即使明明事實如此，有心人還是故意含沙射影，暗指賴清德支持不同人選，使得賴清德副總統辦公室不得不發表聲明，還原當天會議上發言：「目前情勢複雜，也是全黨最需要團結的時刻，全力支持共同的決定。」

就筆者聽聞當日會議情況，也正是如此，賴清德認為，黨更換候選人非同小可，值此緊要關頭，選對會應表達一致性決議，因此與其他成員全體共同作相同的提名。

執政黨或是政治人物不是不能批評，若是媒體要抨擊執政黨決策結果，也是言論自由，但是號稱內幕，捏造不存在的事實，所編造的故事跟最終選對會決策也無關，這種「報導」到底有何存在意義？不應只為了吸引流量，就無端生事，製造社會無謂紛擾。期待媒體能以盡職的第四權為目標，做該做的事。

（福和會理事長，醫學博士）

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