健康醫療網》痔瘡出血誤判絕症，搞懂痔瘡症狀盡速治療

其實痔瘡是人體的正常構造，在人體當中扮演著緩衝的作用，並非一出現就是敗壞的組織型態，而當痔瘡病變時，就需要立即正視處理它！

《媽，別鬧了！》劇照。（Netflix提供）

台劇《媽，別鬧了！Mom Don't Do That》，近日播出飾演中年婦女的媽媽比莉，因在如廁所時昏厥，被女兒發現馬桶充滿鮮血，誤以為罹患絕症，沒想到就醫檢查才發現是內外痔瘡破裂。雖然痔瘡不比癌症來的急迫治療，但疼痛起來也讓人坐立難安，無法忽視。

痔瘡症狀勿漠視，佳思優大腸直腸外科賴依伶醫師帶你搞懂4級數

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其實痔瘡是人體的正常構造，在人體當中扮演著緩衝的作用，並非一出現就是敗壞的組織型態，而當痔瘡病變時，就需要立即正視處理它！

佳思優大腸直腸外科醫師賴依伶表示，痔瘡等級分為1-4級，第1級痔瘡在肛門口內，一般僅有輕微出血症狀，伴隨搔癢；第2級痔瘡在排便時會脫出肛門，但在排便後能自動縮回；第3級痔瘡在排便後需靠手往內推回；第4級痔瘡則是脫垂外露，無法再自行回推。

而台劇《媽，別鬧了！Mom Don't Do That》的陳玫玫（比莉） 媽媽，倒在廁所時，身旁的紙巾與馬桶都有大量的血跡，透過此劇畫面的顯示，賴依伶醫師推估此痔瘡級數應為須動手術治療的3-4級，若有相似症狀的患者，此時更不能再忽略拖延，需要趕緊就醫，以免病情加劇。

陳玫玫因痔瘡出血昏倒在廁所，賴依伶醫師研判此症狀的痔瘡為第3-4級數。（圖片來源：YouTube 截圖）

微創痔瘡手術，低疼痛、小傷口、當天可出院

想到要動痔瘡手術，許多人都會害怕漫長的恢復期、必須住院、傷口疼痛難耐、以及需要麻煩他人，失去病患的尊嚴，而這些都是傳統痔瘡手術的觀念；賴依伶醫師表示，新一代的微創痔瘡手術，僅針對有問題的患處處置，不傷及正常的肛門結構與其他組織，與傳統的痔瘡手術大幅度切除完整肌肉、黏膜造成傷口切割深、出血量大、疼痛不斷等作法大相逕庭，微創痔瘡手術除了加快病患術後恢復期、手術當天即可回家休養、換藥坐浴都可以自行處理，也大幅提升舒適度，讓病患更加有隱私與尊嚴，是許多罹患痔瘡民眾的新選擇。

合併治療，一次解決私密處問題

多數女性患者，在產後除了併發痔瘡問題，也會有所謂的私密處困擾，不僅排便出血、痔瘡脫垂，同時伴隨著陰道鬆弛、漏尿以及私密處暗沉等。賴依伶醫師進一步表示，兩者私密整形手術不衝突，可以同一時間進行治療，一般來說1-2小時便可以將內外痣、私密處問題解決，病患術後不必承受拆線時的二次疼痛，加上全程有專業的麻醉醫師陪伴，術前術後都由女醫師陪同治療，讓更多女性不用害怕與害羞。

飾演中年婦女陳玫玫的比莉姊，因為痔瘡出血誤為絕症，送至病房。（圖片來源：YouTube 截圖）

術後照護、生活規律才是健康王道

佳思優診所賴依伶醫師最後叮嚀，痔瘡手術只是治療痔瘡的方法之一，想要擁有健康的生活，病患在痔瘡手術後，仍需充足休息、維持規律的運動生活、在飲食上也盡量清淡少油少鹽，才能減少痔瘡復發。若您有痔瘡困擾或相關保健建議，建議您可以與專精痔瘡的大腸直腸專科醫師當面討論適合自己的治療方法，方可輕鬆擺脫痔瘡煩惱，找回健康生活。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 痔瘡出血誤判絕症，搞懂痔瘡症狀盡速治療



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