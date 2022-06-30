自由開講》疫情時代的焦慮：從懷舊風電影熱賣談起

邱志偉

近期有三部電影熱映中，題材或劇情都融有懷舊或歷史與當代融合的手法。最強銷的當屬：《捍衛戰士：獨行俠》，題材歷久不衰的是：《侏羅紀世界：統霸天下》，30年來已經有個版本，創造總票房超過50億美元。至於回味過往美好年代的，則是談論搖滾巨星貓王的傳記電影：《貓王艾維斯》。這三部電影，在這疫情嚴峻卻又需要共存的時刻，讓國人願意走出家門，走入戲院，正巧對台灣走下後疫情時代有重要的關鍵意義。但懷舊風電影的熱賣，一定程度也象徵我們需要透過回味舊時代的光陰，來找到當下鬱悶情緒的救贖。

這幾部電影的主元素，都不算創新，因此會有人認為這是否象徵在當前的電影時代，人們也只能活在舊時代的陰影。但我完全不認為，或許老派電影不是那麼有新意，但正因為熟悉感，所以人們可以在觀影中壓力較小，很容易進入劇情。但舊題材電影要有新元素，同時能拍得好，這其實相當困難，但若懷舊電影導入新意，能夠拍得出色，觀眾也不會吝於掌聲，就像是阿湯哥的新作，獲得熱烈回響，甚至讓串流影音可能擊敗電影院的質疑聲都大幅下降，相信在這波疫情焦慮中，我們一定可以走出來。

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若懷舊電影導入新意，能夠拍得出色，觀眾也不會吝於掌聲，就像是阿湯哥的新作，獲得熱烈回響。（圖：UIP提供）

英國作家狄更斯的著名小說《雙城記》（A Tale of Two Cities）開頭寫著：「這是最好的時代，也是最壞的時代。」電影《貓王艾維斯》除了緬懷貓王崛起成名的過程，同時透過回憶6-70年代全球經歷冷戰高潮，美國國內也走過族群問題，越戰造成的社會問題，有悲有喜。貓王的崛起成名之路，包含不同時期的歌曲創作，也都嘗試著在撫慰當時不平靜的社會。同樣的，在後疫情時代下，我們面臨內憂外患，走出疫情是其一，烏克蘭戰爭可早日結束是其二，通膨、經濟衰退等危機是其三，而 中國帶給亞洲的威脅是其四，我們要怎麼走出這世代的考驗？若半世紀後，後世子孫再想起這場疫情，回憶這時代，我們到底該做哪些努力，為後世留下典範或經驗，這問題時常在我腦海打轉。

做為政治工作者，帶給這世代更好生活，讓社會革新，解決當下人民的苦痛，是我們從政者不變的使命。當前各政黨的縣市長提名已逐漸確定，我們不要忘記，除了選票勝負之外，這是疫情後的首次地方首長選舉，甚至總統大選都尚未受疫情衝擊，要怎麼回應這場時代浩劫及挑戰，打出令人感動的選戰，帶給社會希望，是所有候選人不能忘的課題。同時，對於連任者而言，這將是執政者防疫成績的首次驗收，如何拿出防疫成績，並帶給國人們在後疫情時代，找到出路，都將顯得非常重要。

欣賞懷舊題材的電影，從中找到內心平靜，這並非懷古傷今。在疫情陰影下，可以透過回憶正常生活，重拾信心來面對眼前的挑戰，尤其是要早日走出不該是常態的疫情狀態。我們已經被太多防疫作為綑綁，被無法正常呼吸新鮮空氣感到憂鬱，也就快忘記以前是怎麼生活，而電影本身將能讓我們重喚起這個記憶。

而在後疫情下，找到未來的希望，我期待是年底選戰候選人們可以做到的功課，打出一場充滿希望與樂觀的選戰，讓國人能夠早日找回受疫情所擾，而漸失去的笑容！

（立法委員）

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