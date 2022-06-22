自由開講》觀念未清的「恩恩」事件

王梅娣

糾纏近月的「恩恩」事件，本來是很單純的過程：四月底出了人命，當時新北市府就應主動展開調查、找到癥結、檢討有無錯誤或當初沒有想到的缺失、獎懲有關人員、通知恩爸並公告於社會、並立即做改善（聽說那兩天已經有內部行政措施的改變了）。照常理一禮拜就完畢。若恩爸不服，可自提醫療過失訴訟，或提請監院調查。

但恩爸在度過悲愴期、辦完喪事，見新北市不聞不問，卻仍是沒有（或不懂）高調訴諸民代、也不求走法律程序，反而「低聲下氣」只要求當時送急診的錄音檔，「希望得真相」而已。結果是全軍覆沒，每天疲於奔命，更引出消防局自訴離職人員的毀謗官司。

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未料前日吹哨者暴露真確錄音檔，引起社會各界譁然討論，也罕見有許多媒體人竟然都同聲含淚控訴，而全台灣的民眾每次看到這個討論報導，不掉淚者幾稀。

糾纏近月的「恩恩」事件，恩爸在度過悲愴期、辦完喪事，見新北市不聞不問，也不求走法律程序，反而「低聲下氣」只要求當時送急診的錄音檔，「希望得真相」而已。（本報資料照）

現在主要重點是，在防疫下，急救車出車（假設程序是A），是否要知會衛生單位（假設程序是B）？而照經驗，電話呼救119，有時並不是人命關天，但有些真的是分秒必爭。

A、B程序是否要並行？必須要並行以加強效率，也就是一邊開始派車，一邊就要去聯絡，或是一定要B准許了，A才能動作？或是一般狀況下必須要B准許、A才能動作，但緊急有生命急迫下就要A、B並行？這種是否緊急，其實就要交由消防局119來做判斷。顯然，新北市是無論狀況如何，一定要B准許，A才能動作，無論要花多少時間、是否會因此耽誤人命，都在所不惜。而事後發生命案，都推是中央政策指示。

事實上，人是活的，並不是機器、也不是公文上一個個資，生命更是世界上最寶貴的東西。過去也常聽人說，法律是為人服務、而不是人爲法律服務。有時「人」的因素更是重於「制度」，尤其是制度有問題。

個人的想法，對急救、生命、注射、插管、氧氣這些緊急過程，只有醫護人員或消防局人員親自有過經驗，才能知道是怎麼回事。而衛生所衛生局的行政人員，聽到「臉色發紫」、並不會有什麼感覺，對他而言，公文程序的處理更為重要，而且他從來沒有看過一個人真正病危的狀況是什麼樣子。也許這也是處理事情上面的一個癥結點：為什麼內行人一聽就急如星火，而行政人員可能是不痛不癢，對他而言，反覆做好確認個資、遵守上級指示、以保住飯碗，才是重點。

據個人觀察，有幾個觀念，在這個事件被混淆了，在此提出討論。

1）指揮中心在4月16日，事情發生的時候，曾說過新北急救通報過程沒有問題，所以新北市沒有錯誤、已由中央背書？ 事實上當時中央怎麼會知道後來有延誤81分鐘？怎麼會知道衛生所沒有人接電話？「已經下班了、請上班再來電」？怎麼會知道竟然生命垂危時、還有公務人員要經過層層的通報、才准派車？

個人猜想，當時指揮中心，只是照「行政倫理」，必須先支持地方所有的防疫單位作為。但阿中部長怎麼會知道，有人急救會做到這麼離譜？其實在沒有真相之前，全台灣的急救人員，也都不知道竟有這種荒唐的事情發生。

2）有議員說，基隆市急救通報過程也是一樣，並不是新北市獨樹一幟？

其實全台灣的急救派車過程，在防疫期間應該都是一樣。也就是個案如果有確診，一定要知會衛生單位，這是為了做好防護，也是為了權責醫院是否能夠有能力負起醫療責任。如前面所說，若是情況並不危急（絕大多數到醫院治療的病人都是如此）做好全部的聯繫報備，是有必要的。一步一步照程序，並沒有錯。

不過如果已經達到生命垂危的狀況，沒有立即急救就就會死亡，近日中央也說，早有指出三種特別狀況，必須緊急處理。因此新北市的再三指出，「都是中央指示」，社會大眾（除了部分新北市議員）都認為這是狡辯。

而且中央的指示，並沒有告訴你衛生所下班可轉為答錄，不須有專門值班人員。中央指示也沒有認為，急救通報使用普通線路就好，或是因為線路不夠或忙線而無法聯絡急救、那是病人的運氣不好，政府不必負責任。

3）新北市指出，全部證據都已經交由司法處理了。 其實這個更離譜。因為該司法案件是消防局控告離職消防人員的毁謗官司，並不是偵查急救延誤的官司，也不是恩爸控告新北市政府。司法機關的調查重點，不在於急救通報的延誤，所以把兩件事情連在一起，根本是荒腔走板。說已經送交司法，所以「你們大家不要亂放話」，一切會秉公處理。這其實是避重就輕，而且指鹿為馬。

4）新北市消防局指出，都照CDC指示。而雙和醫院當時是在降載狀況（因有醫護人員確診正在消毒人員也不夠）無法收治病人。

事實上醫療法有規定，醫院、醫師不得拒絕病人求診。在防疫期間本來急救單位就應該做好各種橫向的聯繫，人命關天，若甲醫院無法收治，一定要趕快再聯絡乙、丙、丁等等，先救命再說，即使在救護車上面，也可以先展開急救的過程，一方面繼續的保持聯絡。假如連這個都做不到，是不是可以宣布台灣的醫療系統已經崩潰？

然則我們每天看到中央指揮中心都說，空床率保留在30%以上。恩恩急救的當天難道全台灣的、或是北北基醫院，全部都無法收治？而各高層單位也都置之不管，就讓一個尚未成長的生命，這樣白白失去？

難道我們要說，真正的醫護人員是以「生命」為唯一的急救最高宗旨、而新北市是以「公文、行政」措施為最高宗旨？ 最後，個人也認為，中央行政單位、司法單位、檢察單位，都應該出手處理了。假如台灣的人命，是高於一切的話。

（基隆市民）

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