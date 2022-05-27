自由開講》從「不變即變」的真理中 看日、美領袖的對台政策」

王輝生

《易經》「不變即變」闡述人世間唯一不變的真理就是「變」。美國拜登總統針對「台灣有事」，據理發言，鏗鏘有力，頓時成為廿四日，日本各大報的頭版標題，立場較中立的《日本經濟新聞》更直書不諱，以「拜登明言『台灣有事 則軍事干預』」的斗大標題，聳立頭版。

去年十二月，安倍在台灣國策研究院的視訊會中，首次提出「有灣有事就是日本有事、也就是日美同盟有事」的呼籲。作為日本史上任期最長而且與美國關係良好的前首相，如果沒有美國的默許，安倍絕不會空穴來風。所以安倍在拜登發言後，馬上在廿六日公開背書說：拜登「絕非失言」，發言在於「表明他保台的決心」。

請繼續往下閱讀...

拜登總統在與日本首相峰會後的共同記者會中，被美國記者問到當台灣有事時，美國會否「軍事介入」時，表示：「這是我們的承諾」。（AP）

針對安倍的苦口婆心，美國官方並未正式回應。所以，安倍屢屢在國際發聲，為台仗義執言，今年三月，接受美國智庫《哈德遜研究所》訪問時，強調中國已不再隱藏犯台的野心，確保台海安全有助於印太地區的穩定；四月十二日，更鍥而不捨地直接用英文投稿美國《洛杉磯時報》，直言美國對台「戰略模糊」政策，已經過時，不但會使中國誤判美國的護台決心，而且會使台灣心生不安。」，呼籲美國應以烏克蘭為鑒，對台政策宜「戰略清晰」，以表明美國護台決心。

其實，美國並非無動於衷，今年五月二日，國務院官網更新，撤除了「台灣是中國的一部分」「美國不支持台灣獨立」等字句。見微知著，追本溯源，就可發現美國的對台政策，早已悄悄地由「戰略模糊」向「戰略清晰」轉變。 自從拜登上任後，在美國國內，曾用不同方式表達其挺台之意，如在《ABC News》專訪時說：「若有人入侵北約盟友，美國會回應，對日、韓及台灣都一樣」; 在CNN主辦的市民大會中，被問到若中國攻台、美國會否協防台灣時，回答：「我們有此承諾」等等有意無意的挺台發言，不一而足。

但隨後白宮發言人都會出面澄清，照本宣科地說：「美國對台政策並未改變」，甚或有人說這是拜登的失言，這些欲迎還拒的言行，無非都在測試，對台政策的風向。然而，此種琵琶半遮面的模糊戰略，顯然已經不合時宜，而且畢竟都是拜登在美國國內的隨機之說，顯得不夠鄭重，不但，可能使中國誤判情勢，也難杜挺台人士的悠悠之口。

所以廿三日，拜登總統在與日本首相峰會後的共同記者會中，被美國記者問到當台灣有事時，美國會否「軍事介入」的同一問題時，胸有成竹的拜登，立刻斬釘截鐵地說：「Yes! 這是我們的承諾」，接著，一邊目視岸田首相、一邊立論清晰地訴說原由，即清晰鄭重，又無失言之虞。雖然白宮事後又依循往例稱 :「美國對台政策並未改變」。

但欲蓋彌彰，拜登貴為美國總統，卻千里迢迢地選擇在日本首都，當著岸田首相及國際媒體面前，第三度公開地對台承諾，而且毫不閃爍其詞。顯然是有備而來，除了想在重要盟邦日本，展示其一言九鼎的分量，以安日、台惶惶人心之外，拜登更想傳達他謀定而後動的決心，警告蠢蠢欲動者不要誤判情勢，以斷中國想趁火打劫的狼子野心。

美國的對台政策，表似模糊、裡是清晰，以「變」為體、「不變」為用，一體兩面、運用自如，似乎與《易經》「不變即變」、《佛經》「無常即常」、《道德經》「反者道之動」的道理，有異曲同功之妙。

岸田新首相的對中態度曖昧，啓美國疑竇。所以，岸田上任後迄今，仍未能如願訪美。現在拜登親臨日本，與岸田首相首度面對面會談，而且在共同聲明中，白紙黑字，罕見地以中國為念頭，強調「日美協同，強化對中的抑止力」、重申「台海和平及安定的重要性」、並「強烈反對在東海以武力改變現狀的企圖」。

「台灣有事=日本有事=日美同盟有事」，安倍先唱、拜登後和，一唱一和之下，台日美聯合的架構，儼然成形。 今年九月，正好是日中建交五十周年，去年十月，習近平在電賀岸田當選新首相時，就滿懷希望地說，日中建交屆滿五十周年時，期盼「重溫初心」「共同迎接這一重要歷史節點」。

而曾任「廣島縣日本中國友好協會」會長及與中國有超過一甲子傳統情誼、自民黨「宏池會」會長的岸田首相，在上任後，新人新氣象，一心想走出安倍．菅政權的陰影，加上又鑒於日本景氣低迷，覬覦中國市場，所以原本想趁今年，日中建交五十周年為契機，與中修好，在美中之間左右逢源，然而，事與願違，俄烏開戰，美中交惡，在此獨裁專制與自由民主陣營，壁壘分明的嚴峻時刻，岸田首相，左右為難，在以大局為重的考量下，眼前，至少在日本參議院大選之前，只好亦步亦趨地沿襲安倍．菅政府的親美友台路線，且看且走。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法