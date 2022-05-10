胡，怎麼說》兩個唾棄、三個坦承，共同守護台灣，渡過抗疫難關！

Omicron變種病毒如海嘯、洪水般席捲而來，各方估計疫情洪峰，可能在未來一週到半個月內出現，疫情高峰之後，還會有一段高原期的起伏。當前正是抗疫最吃緊的關鍵時刻，亂防疫就是亂台灣、就是害人害自已。你們還在跟著他們政治上綱亂防疫嗎？

當前兩個必須唾棄的亂防疫行徑:

1，唾棄以攻擊政府、否定台灣防疫，來取得政治利益的企圖。

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說白了，必須唾棄的，就是那種認為對台灣政府不利、就對藍白有利的心態，並藉疫情爆增大肆炒作，損台灣 防疫、獲取政治利益。藍軍最近一邊阻擋政府採購快篩劑、一邊向政府討快篩劑，就如去年疫苗之亂的翻版，都是亂防疫的典型之惡，人民都必須唾棄之。

2，唾棄對民進黨政府不利的「假消息」都是「好消息」的心態。

民進黨政府當然可批評也應受批評，但不能把假消息當做好消息。為了攻擊政府防疫政策及作為，因而刻意編製、偽造不實消息者、放假消息者、造謠的媒體人、網紅、政客等，都應予唾棄並譴責。裝作悲天憫人編造假消息做為攻詰武器，暗藏呼應境外敵對勢力打擊台灣的認知戰政治毒心，更不可饒恕。

筆者提出以上二個唾棄，不是護民進黨政府、不是護時中，而是護台灣的防疫力，畢竟，台灣防疫力如果被假消息擊垮或嚴重削弱，受害的將是不分藍綠白黃的每一個人。你即使不唾棄以上二者，至少不要傻傻的分享、呆呆的跟隨，被他們當做政治木偶、木頭人般耍弄。

三個必須坦承的擔當:

1，必須坦承Omicron變種病毒我們是擋不住的。

既然早知擋不住病毒入侵，就要明白說出，坦白承認。而且，也要坦白承認當今世上沒有完美疫苗、沒有完美特效藥、沒有完美的防疫政策措施。在沒有防疫最佳方案，所有次佳選擇，都會有顧此失彼、護這損那的難題，在野黨利用不可避免的失、損，做為政治攻擊之用，這是不道德但一定會發生的，執政者必須承受壓力，做出好的選擇及堅持。

不要再去想清零、不要回想過去「嘉玲」的光榮戰績，連清零念頭都不要再有，而應設法儘快的調整政策、齊一執行步調，建立「與病毒既共存又鬥爭」共同防疫新觀念。現今的「解禁」或解封，不是因為環境沒有病毒，而是要逐步達到群體免疫效果，而且這場抗疫戰爭，還要與病毒纏鬥不知多久。

2，必須坦承目前快篩劑的供應不足，不足以因應疫情爆增的爆增的需求。

供需缺口多大？如何補足？何時補足？目前因應不足時的調配優先次序？都應說清楚、講明白，大家商量看看怎麼共同渡過這個防疫難關。

中央及地方執政者，雖然採購快篩劑的部署，有的強，如高雄市，有的弱到爆的，但整體上看，無論中央和地方，都沒有真正超前部署到可以因應病毒海嘯來襲的情況，此時都有責任一起承擔起來，不要只想找對方不足的弱點攻擊以圖卸責了事。

3，必須坦承目前疫苗施打率還不夠。新加坡93%完整接種二劑、75%打了追加劑，可以當做努力目標，但即使這麼高施打率，新加坡遭Omicron變種病毒今年初起襲擊，染疫的有一百多萬，因而死亡的也有近1500人，台灣要努力提高疫苗施打率，但也要有染疫及因而死亡仍然都上升的心理及實際準備。

先遭Omicron變種病毒侵襲的歐美韓星等國，都逐漸脫離疫情海嘯了，台灣不會比別國差，台灣人大多數也不會輸人家，一定會過關的，大家一齊努力的是，讓台灣在最小損失下渡過難關!

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