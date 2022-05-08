自由開講》呂秀蓮的「新女性之夢」何處去？

陳慶坤

前副總統呂秀蓮7日「HER-Story新女性50年」台南特展，再度拋出「兩岸統合」取代「兩岸統一」概念。呂秀蓮說明，中國當局應將「一個中國」改為「一個中華」，兩岸不是「統一」、可以討論「統合」，如同歐盟、拉丁美洲共同體或東南亞國協，可以統合再慢慢討論是不是形成「中華邦聯」。

圖為前副總統呂秀蓮說明「兩岸統合」理念。（資料照）

政治人物對台灣的論述創造能力世界第一，左閃右躲就是想辦法迴避自己台灣身分、地位！呂秀蓮從讓台灣成為「永久中立國」，到「愛台灣，反對戰爭」；再到「一個中華」的「統合」論；這些政治理念有一個很明確的訴求對象，就是中國共產黨。台灣中立、反戰、統合都握在中國手裡，共產黨說了才算數，說給台灣人聽就是在欺騙台灣人！

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呂秀蓮是當代台灣女性主義（Feminism）思想的先鋒，殆無疑義。1979年12月10日國際人權日，發生於高雄的一場重大衝突美麗島事件事件，呂秀蓮遭逮捕，一張美麗島大審的受審者照片，呂秀蓮昂首挺立於臺灣警備總司令部軍法處第一法庭，在當時作為「台灣女性」的前衛、勇敢確實令人動容！

只是，她擔任8年副總統卸任之後，確實不甘寂寞，從馬上參加2008、2012年民進黨總統初選，不敵對手退出，到最後爭取台北市長選舉，可稱屢戰屢敗。這樣勇敢的一位女性主義者，呂秀蓮不像其他女性，她沒有一個從政的丈夫或父親，她的崛起都是靠自己爭取得來的。但是她的個性與情緒，經常令人不敢恭維，在不適當的時間，講刺耳的話，使她在黨內人緣不佳，這是事實。可見，「政治」應當不是她的專長，因為她白目不會說假話，她常表現她的赤子之心，而令人討厭；從事政治或許在她生命中只是偶然，「台獨運動」對她而言不是理念的存在，或許頂著女性主義者的光環，被無情的男性推向政治之路。

因此，呂秀蓮的新女性之夢何處去？作為女性主義者，到底她是寫過小說的人？三鉅冊回憶錄，冤親債主對話活靈活現，躍然於書頁中，具有藝術創作的天份不容小覷。美國藝術家歐姬芙（Georgia Totto O'Keeffe，1887－1986）被尊奉為女性主義的鬥士，她不僅是突破了男性社會的壁壘，也為女性爭得藝術上的聲名，她的「花的隱喻」是對男權社會的挑戰，表現了強烈的女性意識。

那麼，以呂秀蓮中立、反戰、統合，就是在編織著新女性之夢，甚至兩岸大夢。藝術創作才是她在從事政治之後的真正回歸自我。呂秀蓮以足與男性分庭抗禮的地位，長期壓抑的創造力一但被揭示開來，當有不同於男性所宰制的藝術世界，這應當才是讓她足以功成名就的典範！

本人建議她，不要繼續倡議、推廣那些五四三的政治理念，什麼「值得思考」的方向，恐怕連習近平大帝也不敢恭維？阿扁稱她是「開基媽祖」，只是大男人主義灌她迷湯罷了！「HER-Story新女性50年」，50年之後的歸宿，不是政治，寫寫小說或許可獲得諾貝爾文學獎或和平獎之類！

（大學助理教授）

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