不論特赦或是大赦都僅是「治標不治本」的特殊案例，不可能光靠特殊個案就能回復社會正義，應該思考我國法規面的不足之處才是民主法治國家解決問題的方式。

法操司想傳媒

總統府在2022年4月22日表示「為落實罪刑相當的憲法原則，顧念國軍將士服務軍旅的貢獻，以符應國民正當法律感情」，所以總統蔡英文依法特赦前國軍少將韓豫平及士官張淯森。

統蔡英文近日依據憲法第40條及赦免法第3條後段規定，批示同意特赦前國軍少將韓豫平（見圖）及士官張淯森，使兩人罪刑之宣告均無效。（資料照）

特赦是什麼呢？是代表無罪的意思嗎？一起來看看法操小教室。

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特赦與大赦

我國憲法第40條規定：「總統依法行使大赦、特赦、減刑及復權之權。」而實體的規定則訂在《赦免法》中。

「特赦」的規定在赦免法第3條：「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效。」意思是指，被赦免的只有「特定人」，而「免除刑之執行」則代表雖然免於服刑，但其實仍是屬於有罪確定的狀態，不過法條中仍保留在特殊情形可以同時免去「罪與刑」的例外。

比較有名的特赦案，如「白米炸彈客」楊儒門，他用在公共場所放置多項爆裂物的激進方法作為手段，表達政府應照顧農民的訴求。他雖然在自首後被依恐嚇等罪判刑5年10月，不過於2007年獲時任總統陳水扁特赦。

在去（2021）年蔡總統也曾特赦布農族獵人王光祿，他在2013年因使用撿到的獵槍獵捕山羌等保育類動物，被依《槍砲彈藥刀械管制條例》及《野生動物保育法》判處3年6月。雖然向大法官聲請釋憲案後仍未能獲得完全的平反，但總統府為表達對原住民族傳統文化的尊重，也給予特赦。

至於大家也很常聽到的「大赦」則規定在赦免法第2條：「一、已受罪刑之宣告者，其宣告為無效。二、未受罪刑之宣告者，其追訴權消滅。」簡單來說就是讓「特定罪名」之人的罪名與刑罰都消滅，若尚未被判刑者，則不再被追訴。不過到目前為止，我國行憲後尚未有總統行使大赦。

赦免法的相關規定，屬於憲法特別賦予國家領導人的權力，讓總統可以在立法或法律修正前的空窗期，可以針對特定個案給予適時的幫助，以免人民因法律的不合時宜而遭受侵害。例如此次的被赦免人韓豫平與張淯森雖然犯下貪汙罪實屬不該，但僅因花費團體加菜金2880元就被分別判處4年6月、1年的有期徒刑並褫奪公權，有違反罪刑相當原則之虞。

這次總統宣布特赦，也讓社會上產生總統職權介入司法等疑慮，不過這其實也僅屬於一種解決「目前司法無法處理」問題的特殊手段，無需過度解讀。更須被關注的反而是特赦案出現的原因，通常都是起因於法律規範與現實產生落差，才導致衝突的出現。

不論特赦或是大赦都僅是「治標不治本」的特殊案例，不可能光靠特殊個案就能回復社會正義，應該思考我國法規面的不足之處才是民主法治國家解決問題的方式。

本文經授權轉載自法操 特赦與大赦

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