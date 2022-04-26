自由開講》要當選台中市長，請把凈零碳排策略說清楚

陳映汝

對於年底的市長選舉，民進黨人選終於千呼萬喚始出來，派出蔡其昌立法院副院長應戰，可以預見盧市長和蔡副院長在下半年選戰期間，必定會針對諸多台中議題進行一番激戰，台中的空汙問題，想必是最慘烈的戰場之一。

對於年底的市長選舉，民進黨人選終於千呼萬喚始出來，派出蔡其昌（右）立院副院長應戰現任台中市長盧秀燕（左）。（報社合成／資料照）

上個月底，國家發展委員會公布台灣的凈零碳排路徑，希望藉由能源轉型、產業轉型、生活轉型和社會轉型等四大策略，加上科技研發以及氣候法制兩大基礎，期盼在2050年達到零碳排。

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可見，要徹底解決台中的空氣汙染議題，不單只是聚焦在中火的燃煤煥燃氣機組而已，還有包含新能源的引進、產業的更新等等；也不單只需要輔導高碳排的產業轉型而已，還需要大量的公民溝通，進行生活轉型的倡議與勸說，以及動員公民參與，讓大家共同對氣候議題有感；並需要注意到在這些轉型的過程中，是否會犧牲掉弱勢族群的權益，才能真正達到公正轉型的精神。

從舊能源到新能源，從產業到一般市井小民，這麼龐大的轉型議題，改革的規模可以說是要打造「新台灣模式」了，這麼重大的政策，卻不見中市府在市政新聞或新聞稿上看見任何回應或搭配的政策。在下半年的台中市長選戰中，兩大政黨的候選人是否會出現氣候議題的政見？是否會有呼應台灣凈零碳排路徑的政策？還是又僅針對中火的議題不斷跳針？互丟皮球？

台中市身為台灣第二大城，市府時不時拿出「宜居城市」的光環來進行宣傳，然而，活在過去的榮耀顯然不是個長久之計，台中人每天呼吸的空氣也不該淪為政治口水，期盼下半年的選舉中，可以看到兩位市長候選人的政見中納入凈零碳排的議題，以嚴謹的政策規劃輔以國內外的研究理論基礎，實實在在地為市民解決汙染問題。

（國立台灣大學國家發展研究所碩士班）

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