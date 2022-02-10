社論》民主台灣的春秋與戰國

牛虎之交，藍營接連挫敗，年底選舉國民黨如臨大敵，據稱春節過後便將啟動提名作業。其中，台北市，蔣萬安出線機會頗大。民眾黨亦傳出，將佈局台北市、桃園市、新竹市、台中市。長期以來，首都戰情，牽動大盤，所以動見觀瞻。後起五都，政治能量急起直追。現階段，台灣的民主競爭，有點像諸侯爭霸的春秋時期，也有點像異軍突起的戰國時期。

一般縣市，較少關注首長的政治路徑圖。主因，它們的政治板塊較小，這是區域發展失衡所致。五都轉大人，建設蓬勃，人才輩出，便是見證。今天，六都首長，若無旺盛企圖心，政治期望較高的選民，可能難被圈粉。北市以外五都，隨著選民政治意識成熟，料想也終將突破傳統框架。

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六都如同諸侯，鎮守北中南地盤。不過，迄今首都仍是焦點，特別對藍營而言。以往，李、扁、馬，都曾任台北市長。扁馬且從首都市長，一任或者兩任，便直攻大位。所以說，柯文哲會想入非非，那是人之常情，端看個人努力。有趣的是，戰鬥藍趙少康，當年與陳水扁、黃大洲三腳督，雖然敗陣但他至今仍自認是二○二四最適合的人選。大家不要忘了，蘇貞昌曾競逐二○一○台北市長。此外，新北快速崛起，朱、侯代表著這種新趨勢。朱立倫，桃園、新北雙背景，至今未見爆發力，政治行情反低於前副手侯友宜，前程考驗不小。也許，總統盃馬拉松，跑道越來越多選擇，但選錯路線，可能讓別人後來居上。

所謂的藍白合、黃珊珊不要選，以保住蔣萬安這炷香火，流露出公投、補選、罷昶挫敗，藍營尤其是深藍的焦慮感，從而產生對柯文哲不切實際的幻想。柯文哲，寄生綠營，寄生藍營，選總統全家動員。二○二○，柯文哲被郭台銘耽誤一次，更清楚二○二四必須以我為主。中二補選，柯母遠赴台中廣結善緣，主動出擊黑白不分。為蔣萬安暖場的藍白合、非民進黨體系合作，意在婉勸（交易）柯文哲讓出首都舞台。柯文哲的智商多高，我們並不知道，但他的政治智商，應有起碼水準。

從另外一個角度來看，蔣萬安儼然成了某些人眼中的浮木。迎面而來的問題是：後續劇本。一如二○一四、二○一八，如果連勝文、丁守中勝出，他們可否勝任藍營的領頭羊？郝龍斌，便是前車之鑑。血統壓倒能力，徒然耽誤藍營的人才梯隊養成。國民黨，從人才濟濟到人才寥落，叫陣型人物多，戰鬥型人物少。這個問題，恐怕更值得關注。馬英九拜黨國遺緒之賜，如今已不可同日而語了。

寄希望於蔣萬安，對侯友宜如防賊，誠屬藍營盲點。年前公投、補選，侯友宜、盧秀燕各行其是，主席莫可奈何。黨國權貴優先，蔣萬安類似馬英九，不必什麼功在黨國，便可因血統贏在起跑點。侯友宜，王金平，再多功勞苦勞，最後前者是戰犯，後者是黑金，別想打工仔當頭家。二○一六，馬英九政權失敗收場，同路人批評是親信政治所致，豈非追認了黨國權貴的權力、視野都是封閉系統？他們在開放的社會哪來的競爭力？若非對手的失敗（如二○○八）能成事嗎？

反觀綠營，一九九四，陳水扁以領頭羊姿態入主首都，連任失利人氣更旺，遂直攻總統府。事隔多年，其他五都，經過綠營耕耘，政治可能性日增，桃園、高雄首長予人的想像與以往大不相同。加上，賴清德，台南市長而副總統，儼然取得接班門票。除了傳統派系，多位綠營諸侯，隱然擠入接班梯隊。由此來看二○二二，綠營之首都候選人，或非領頭羊不可。於是，首都是否仍有定江山地位，尚待觀察。

原本，台灣省主席、省長，是進軍總統府的前哨，謝東閔、林洋港、李登輝、連戰、宋楚瑜都經此磨練。廢省之後，台北市長獨領風騷。隨著民主深化，另五都水漲船高，吳敦義、謝長廷都曾想更上一層樓，而賴清德、朱立倫、侯友宜、鄭文燦則是進行式。例外是，蔡英文沒有地方首長履歷，挑戰新北、總統大位皆失利，二○一四太陽花學運後，終於二○一六旗開得勝，開創了另外一種途徑。政治野生動物韓國瑜，趁著小英政府自亂陣腳，二○一八席捲高雄、二○二○直攻總統，事後雖遭罷免兩頭落空，也證明了在民意鐘擺效應下，台灣的民主活力可能譜寫更多未知的劇本。韓流起落，還顯示外部環境變化，對台灣民主的連動作用，越來越不可忽視。

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