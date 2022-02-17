自由開講》本小利大的賣台生意

康駿銘

曾任立法院國會助理的陳惟仁、林雍達、李易諴3人，被控接受中國國安單位吸收，在台發展組織多年，還企圖以駭客攻擊健保資料庫竊取總統蔡英文等人病歷但未遂。而從判決書所見，當中被判最重，時任國際物流高階主管、月入８萬元的陳惟仁，竟因「須扶養兒子及父母之家庭生活狀況等一切情狀」，「量處」有期徒刑十個月。儘管是根據新舊法比較原則，獲改以《國家安全法》修法前的「5年有期徒刑以下」做為判刑基準，但判處距離5年法定刑上限還差一大截的十個月有期徒刑，做為在台發展組織多年的代價，再加上以被告個人生活狀況而成為量刑的因素，真的有辦法向公眾交待其合情及合理性嗎？

中國對台灣民主的威脅與日俱增，散佈假消息、竊密、分化社會等的種種破壞行為更是有增無減，而礙於中國國民黨過往把法律用作威權統治、濫捕人民的武器所留下來的陰影，讓司法難以脫離與國家機器綁在一起的污名，阻礙司法獨立性的發展；而此類案件一直偏向輕判。（AP）

陳惟仁案恐怕只是冰山一角，就正如收取私利而簽下協議書，允諾在中共犯台時「不會抵抗」的鄭昭明、鄭智文共諜父子，如此身居要職、事態嚴重的案件甚至僅獲判緩刑；還有統促黨人明目張膽對香港民運人士如林榮基、何韻詩的施襲，最終也是易科罰金了事。這種判刑與對台灣所造成的潛在傷害以及執法單位所投放的資源可謂完全不成比例，是變相令還在進行滲透、出賣台灣利益的人士更加有恃無恐，甚至未來也會令更多人願意鋌而走險，加入賣台集團來獲取私利，不但進一步危害國安，同時也是在打擊民眾對司法本來已經很薄弱的信心。

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中國對台灣民主的威脅與日俱增，散佈假消息、竊密、分化社會等的種種破壞行為更是有增無減，而礙於中國國民黨過往把法律用作威權統治、濫捕人民的武器所留下來的陰影，讓司法難以脫離與國家機器綁在一起的污名，阻礙司法獨立性的發展；而此類案件一直偏向輕判，某程度上也可能出於民眾的過份憂慮，而為了避免被說成是政治檢控、矯枉過正的結果，反而令《國家安全法》、《反滲透法》等難以達至增加賣台的成本與阻嚇性的作用。到底如何在執法、司法與防治滲透之間取得適當的平衡，以及確保公眾有足夠的知情與監督權利，是我們必須逼切正視的問題。

（台灣基進國際部專員）

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