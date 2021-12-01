自由開講》回應簡端良投書：表態公投案意向 張麗善縣長希望為民意發聲

羅楚東

針對雲林科技大學助理教授簡端良先生在貴報投書，對雲林縣長張麗善有諸多偏頗與錯誤的評論，我特別要代表雲林縣政府提出澄清，以正視聽。

簡先生文章開頭即指稱張縣長對公投的「四個同意」是「向深藍靠攏，而放棄理性、中間的選民」，充分顯示簡先生對主流民意的忽視，事實上，從各種民調顯示，即使在執政黨透過龐大行政資源，鋪天蓋地的宣傳壓制之下，四項議題當中仍有三項是同意明顯高於不同意，重啟核四的意見則處於拉鋸，顯示台灣人民也有相當比例支持重啟核四；令人不解的是，明明簡先生才是站在主流民意的對立面，卻反過來指著主流民意是「非理性」，實在讓人難以理解簡先生的邏輯何在。

請繼續往下閱讀...

雲林縣長張麗善呼籲大家12月18日四個公投案都投同意。（資料照）

雲林縣是養豬大縣，萊豬進口將造成巨大的衝擊，簡先生即便不捍衛雲林農牧業，也應該要與民意站在一起堅守食品安全；豬肉與豬內臟是台灣民眾最常食用的肉品，很容易攝取過多萊劑，這也是為何當初開放美牛時，政府堅持「牛豬分離」的原因；張縣長「反萊豬，不反美豬」，這點從來沒有改變過。

公投綁大選一直是民進黨的主張，為何在2018年地方選舉大敗後就態度驟變，是否只是因為不利選舉而拋棄核心價值，相信民眾自有公評。公投綁大選省時又省工，對民主制度長遠的運作當然是正面的方向，這也是張縣長支持的原因。

藻礁議題是環保議題，相信常以公民自居的簡先生，一定也看過許多公民團體與環保團體對藻礁消失的擔憂，實在不應該因為立場不同就偏聽。至於核能的議題，當然離不開如何處理核廢料，各種對核能的支持與反對意見都要尊重，但以簡先生受過高等教育又在大學任教的背景，提出的論述竟是簡化為在雲林挖洞埋核廢料？核廢料原本就有嚴謹的處置方式，難道目前核一、二、三的核廢料是隨便挖洞埋嗎？更遑論簡先生文章創造「核廢料很安全，全國搶著要」、「雲林去把它搶回來放」等令人費解的說法，只為了刻意扭曲張縣長的形象，充分顯示簡先生的非理性。

這四項公投案皆是與台灣未來發展有重大關聯的議題，張縣長身為民選的地方首長，必須負責任的傳達正確訊息；簡先生論理不足，卻只想炒作「派系」、「人情」的政治情節，只為了打擊不同立場的聲音，實在令人遺憾。

（雲林縣政府新聞處處長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法