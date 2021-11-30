自由開講》私校考試招生才是大開教育倒車

吳忠勳

私校溫校長因立法院一讀會，將私立中學的入學方式，改為電腦抽籤決定而投書「自由廣場」，提出「私校法修法正當性的四點商榷」一文，證實部分私校透過基本學力篩檢、變相辦理入學考試為真實的現況，而溫校長所提出之四個商榷，反而是私校招生的四個謬誤。

溫校長先以制度面主張，公立國中資優班也透過考試選才，卻修法遏制私校考試招生，是只准州官放火？溫校長類比的應該是根據「特殊教育法」中「身心障礙及資賦優異學生鑑定標準」規定，六種資優生中的「一般智能優異」，所指的是在記憶、理解、分析、綜合、推理及評鑑等方面，較同年齡者具有卓越潛能或傑出表現者。而要能進入資優班，必須經過個別智力測驗評量，以及經專家學者、指導教師或家長觀察推薦，並檢附學習特質與表現卓越或傑出等之具體資料。入學要經過標準化評量工具「鑑定」非「考試」，資優教育是幫助學生找出他們的優勢，而不是讓他們學會考試得高分，溫校長將「鑑定」類比是「考試」實為對資優教育的誤解。

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資優教育是幫助學生找出他們的優勢，而不是讓他們學會考試得高分，溫校長將「鑑定」類比是「考試」實為對資優教育的誤解。圖為資優班示意圖。（資料照）

溫校長再就供需法則而論，認為私校是因為辦學獲得肯定，學生趨之若鶩就讀，才會因為辦得太好而威脅公校招生，而運用政治手段，修法限制私校發展。部分私校辦學績優、學生趨之若鶩可以是事實，但目前立法院是為了入學方式而修法，而非限制私校招生，若因辦學績優而獲得家長青睞，理當廣納各類學生入學而使學生獲得更好的學習環境，若限制考試成績不佳的學生入學，不就與溫校長主張的供需法則相違背了嗎！

溫校長三就教學原理檢視，依據學生程度編班，給予適合教學內容，才是真正因材施教，落實適性揚才理念。有人以「因材施教」贊成能力分班、而同意常態分班者主張「有教無類」，其實兩者並非二分法，在常態編班的制度下可以實施「學科能力分組」，可依學生之學習成就、興趣、性向、能力等特性差異，將特性相近之學生集合為一組，實施適性化或個別化之學習，是符合溫校長所主張的依據學生程度編班，給予適合教學內容，但私校考試招生是要篩檢出考試成績不佳學生，只錄取考試成績優良的學生入學，並非「因材施教」的理念。

最後溫校長以程序正義來評論，認為私立學校法的修訂更須廣納各方意見，以偷渡方式提案，打壓私校生存空間，並剝奪家長選擇權。修法是否應更嚴謹廣納意見，此可受公評，但修法是否剝奪家長教育選擇權，可能正好相反，私中以考試招生是在選擇學生，這剝奪家長公平的教育選擇權，以電腦抽籤決定人學，才是保障家長有公平的教育選擇權。

明星學校之所以是明星學校，是因為辦學績優而獲得青睞，還是學校只篩選考試成績高的學生入學，再以學生學習高成就表現而形成明星學校，可能是我們要深思教育的現象又或者是亂象。

（退休教師）

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