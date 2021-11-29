自由廣場》私校法修法正當性的四點商榷

◎ 溫順德

立委林宜瑾主導下，立法院教文會一讀，將私中的入學方式，改為電腦抽籤決定，引發社會高度議論。日昨貴報讀者投書，或指立委捨本逐末，或以市場需求角度，質疑修法的正當性。立委未能廣納民意，剛愎執拗修私校法，不僅違反程序正義，更剝奪教育選擇權。

先就制度層面而言，國民中學教育階段，公校可設立資優班，小六成績優異學生，報考資優鑑定通過，即可取得就讀資格；而未受補助的私中，經主管機關備查後，入學方式不受限制，考試亦為管道之一。公立國中的資優班，可以透過考試選才，私中辦理考試招生，卻被指為扭曲國教，升學壓力往下延伸，必須修法加以遏止，豈非只准州官放火？ 公校亦有明星國中，學區外者需寄戶籍，及早卡位始得就讀，設若私中必須抽籤，明星公校也須比照，才能符合公平正義。

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再就供需法則來說，不論公立抑或私立，家長得依子女需求，選擇最適合的學校。公立國中招生員額，可滿足國小畢業生，家長捨棄學區公校，選擇學費昂貴私校，並非僅是升學考量，私校課程規劃靈活，學生管教較為嚴謹，老師更具愛心耐心，皆為家長青睞因素。如依市場供需法則，私校辦學獲得肯定，學生趨之若鶩就讀，理當開放更多名額，滿足社會各界需求；怎能因為辦得太好，威脅周邊公校招生，不願處理超額教師，反卻透過政治手段，修法限制私校發展？

三就教學原理檢視，立委修法提案指出，私校變相考試招生，甚至實施能力分班，悖離國教政策理念。然早期升學機會少，加以資源配置不公，後段學生幾遭放棄，致能力分班汙名化；目前除明星私中外，各校招生難以滿額，就算實施能力分班，豈敢放棄任何學生？依據學生程度編班，給予適合教學內容，才是真正因材施教，落實適性揚才理念。時空環境已經轉變，教育思維必須調整，立委卻與教團聯手，提出電腦抽籤辦法，執著常態編班政策，不啻開教育的倒車。

四就程序正義來論，任何教育政策興革，皆須聆聽各界建言，再經統整多數看法，始能訂定制度推動。私立學校法的修訂，攸關教育的選擇權，更須廣納各方意見，尤其家長團體聲音，以免政策失於偏跛。立委單憑教團建議，並無任何研究數據，也未曾辦理公聽會，統整公正嚴謹報告，竟以偷渡方式提案，欲修訂私立學校法，改以抽籤方式入學，打壓私校生存空間，並剝奪家長選擇權，儼然淪為教團打手。專斷自恣粗暴手法，不僅不符程序正義，更是傷了自身專業。

民間團體立校興學，省下政府鉅額開銷；私立學校戮力辦學，也是公校進步動力。眾多學生報考私校，儼然成為小型聯考，乃是教改失敗惡果，需檢討的是其成因。教團立委倒果為因，磨刀霍霍指向私校，無由解決當前亂象，只是衍生更多問題。

（作者現任私立高中校長，台中市民）

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