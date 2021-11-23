自由開講》立陶宛台灣辦事處「掛牌成立」，已宣告中國「一中原則」名存實亡

邱志偉

日前「駐立陶宛台灣代表處」正式掛牌運作，中國也隨後宣布將與立陶宛之外交關係，降級為代辦層級。但中國依然維持立陶宛大使館存在。其實，中國外交部未斷交此舉，已經等同於承認「一中一台」，甚至是「兩個中國」的存在事實，中國已自廢「一中原則」。

中國政府長期在國際場合宣揚所謂「一中原則」也就是：

請繼續往下閱讀...

世界上只有一個中國、中華人民共和國是中國唯一合法政府、台灣是中國一部分。

近日出爐的中共第三份歷史決議，也將這項政策寫入並表明：「力挫敗各種製造「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」的圖謀」。

然而，若以中華民國國旗存在於我國駐立陶宛辦事處而論，由於中國政府長期視曾飄揚於對岸的中華民國國旗為中國政權，因此一旦我國國旗存在於國際社會上，對中國官方長期立場而言，幾乎是等同於「兩個中國」。但由於近年民進黨執政，即便以「台灣為名」在國際社會活動，依然高舉中華民國國旗，這面旗子又具備台灣與台獨意涵，因此，幾乎就是等同於「一中一台」並存於國際。

因此，立陶宛台灣辦事處「掛牌成立」，中國長期的「一中原則」幾乎已經名存實亡。

甚至，可以更進一步說，立陶宛其實已等同與我國為「準建交」狀態。若細究我國邦交國的掛牌館處，中華民國國旗是必備的標準配備。所以，立陶宛允許我國國旗存在於立陶宛辦事處，形式意義上已經與「正式外交關係」沒有差別。

所以，立陶宛前總理立思科威爾內里（Saulius Skvernelis）才會表示，「台灣代表處順利設立，實際上就意味立陶宛將會與中國斷交。」我更可以直言，只要中華民國國旗可以放在辦事處上，中國政府若未全面終止外交關係，就等同於中國已經放棄自己長期堅持的「兩個中國」或「一中一台」的一中原則。

我們也呼籲，只要中國政府可以接受立陶宛案例，未來台灣在國際社會的駐外館處均應該援例辦理。該是結束國際間「漢賊不兩立」的過時政策了，台灣與各國維持更有尊嚴的外交關係，這是台灣人長期嚮往。

習近平說兩岸關係要追求「心靈契合」，這就是關鍵。反之，對台灣人民及國際空間，甚至是企業的封殺或惡整，絕對只會讓兩岸關係惡化，重傷兩岸人民情感。

我相信，台灣駐外館處的在國際社會間正名與掛上國旗，將是不可擋的浪潮，也符合國際利益，更有益於兩岸關係正常發展。

（立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法