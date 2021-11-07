蛀牙絕非「補一補就沒事」的小問題，口腔衛生與身體健康息息相關，李軒牙醫師強調，牙齒得用一輩子，從長牙那一刻起，便要細心照顧。

「醫師，小寶的左臉頰腫起來了！」蔡媽媽牽者小朋友走進診間，焦急地說。

「腫多久了？」牙醫師問。

「前幾天都在喊牙痛，結果今天起床就發現臉頰腫得像麵包。」蔡媽媽說。

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小寶才張開嘴巴，便能看到幾顆顯眼的蛀牙，牙醫師一臉慎重地說，「他的蛀牙比較嚴重，而且細菌感染已經蔓延到臉部，導致蜂窩性組織炎，這得趕快處理，否則會有危險喔。」

「有…有危險？」蔡媽媽倒吸一口氣。

「是的，如果沒有及時處理，臉部蜂窩性組織炎可能進展為敗血症，危及性命。」

蛀牙很常見，所以大家很容易忽視蛀牙的嚴重性。當蛀牙僅侷限於最外層的牙釉質時，患者通常沒有明顯不適；當蛀牙侵入牙本質時，吃東西時便會很敏感；當蛀牙進到牙髓腔，將引發劇烈牙痛，感染甚至可能進一步惡化，擴展到臉部，形成蜂窩性組織炎。

究竟為什麼會蛀牙呢？齒顎矯正科專科醫師李軒指出，「蛀牙三要素」分別是細菌、食物、時間。李軒牙醫師指出，造成蛀牙的細菌主要是轉糖鏈球菌（Streptococcus mutans），而葡萄糖是它喜歡的食物，當我們吃進各式各樣的糖果、餅乾、蛋糕、甜食等精緻碳水化合物，食物可能殘留在牙齒表面、牙縫，時間一久就會滋生細菌，造成蛀牙。

「若能在吃完東西後盡快清除殘留的食物，除了能夠有效減少蛀牙之外，也可以避免牙齒染色、牙齒變黃等問題。」李軒牙醫師說，「如果手邊沒有潔牙用具的話，至少可以先漱漱口，多少能有些幫助。」

不只有牙痛，蛀牙也會影響身體健康

根據國民健康署的調查，台灣5歲兒童的齲齒率高達79.3%，距離世界衛生組織所設定低於50%的目標，還有很大的進步空間。

蛀牙一直是公共衛生中備受關注的議題，因為蛀牙不只會造成牙痛，還會影響身體健康。蛀牙並非單純的補補牙就好，李軒牙醫師解釋，我們每天都必須吃東西，蛀牙可能使咀嚼功能變差，影響營養攝取，導致蛀牙的牙菌斑，也可能造成牙齦炎、牙周病。

牙周病會造成慢性發炎，漸漸形成牙周囊袋，隨著齒槽骨遭到破壞，牙齒便逐漸動搖。研究發現牙周病會增加心臟病、中風、心血管疾病、吸入性肺炎的風險，也會讓糖尿病更難控制。

「蛀牙只是一個開端，與很多系統性疾病有關的開端，」李軒牙醫師指出，「口腔衛生沒有照顧好的話，將會引發一系列更嚴重的問題。」

預防蛀牙，可以這樣做

想預防蛀牙，必須從蛀牙三要素著手。首先要少吃甜食，李軒牙醫師分析，吃完東西後要儘早使用牙線、牙刷去除食物殘渣，因為口腔內的細菌持續存在，所以要趕緊把牙齒清乾淨，減少食物殘渣留存的時間。

另一方面，也可以提升牙齒本身的強度，即氟化物（Fluoride）的使用，包括氟漆、氟膠、氟錠等，李軒牙醫師說，如果琺瑯質的結構較弱，就很容易形成蛀牙，透過氟化物的幫助，可以強化琺瑯質的結構，研究證實氟化物能有效預防蛀牙的發生。

「牙齒的琺瑯質主要由鈣和磷組成的氫氧基磷灰石，氟化物是一種螯合劑，能與鈣離子結合形成氟化磷灰石，氟化磷灰石讓琺瑯質的結構更穩定，較能抵抗酸蝕，較不會形成蛀牙。」李軒牙醫師解釋，「臨床上可使用高濃度的氟漆、氟膠，塗抹在牙齒的琺瑯質上，在短時間內氟化物便能與鈣離子結合，降低牙齒脫鈣的機會。」

從乳牙長出來之後，便要開始刷牙，並定期檢查、塗氟，在台灣六歲以下孩童，每半年有補助一次塗氟。家長也可以與醫師討論如何使用氟錠補充，因為我們不只要預防乳齒蛀牙，也要照顧尚未萌發的恆齒，李軒牙醫師提醒，使用氟錠有助於強化正在生長發育中的恆齒牙胚。

至於六歲以上孩童、青少年、甚至成年人也可以使用氟漆，李軒牙醫師說，氟漆可以預防齲齒，也能改善牙齒脫鈣的狀況。日常生活中，亦可搭配使用含氟量達1,000 ppm以上之含氟牙膏，用正確的方式刷牙。

貼心小提醒

蛀牙絕非「補一補就沒事」的小問題，口腔衛生與身體健康息息相關，李軒牙醫師強調，牙齒得用一輩子，從長牙那一刻起，便要細心照顧。

「塗氟有助於預防蛀牙，但是塗氟並不會讓牙齒變得天下無敵！」李軒牙醫師叮嚀，「盡可能去除蛀牙三要素，才能降低齲齒發生率。」由於牙齒脫鈣、早期蛀牙都沒有明顯不適，唯有定期檢查才能及早發現、及早介入治療。

本文經授權轉載自【照護線上】蛀牙不處理，臉腫像麵包！預防齲齒重點提醒，牙醫師圖文解說

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