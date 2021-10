自由開講》聯合國2758號決議不曾表示台灣屬於中國的一部分

邱志偉

美國務卿布林肯發布正式聲明,呼籲各國支持台灣參與聯合國,主要係因本月25日是我國離開聯合國50年。當年聯合國大會上做出2758號決議案,恢復中華人民共和國在中國席次的代表權,同時,將原代表中國的蔣介石國民黨政權驅逐出聯合國。但必須特別澄清的是,2758號決議案從未談到台灣地位的歸屬,是中國代表權的爭議,這是白紙黑字的歷史事實,不只中國不該錯引,國內各黨派亦應當有正確的認識。

漢賊不兩立國策,是我國喪失聯合國會籍的根本原因

中華民國做為聯合國的創始成員國,並成為聯合國安理會理事國成員,享有重要議題上的否決權,當年號稱是全球五強之一。但是,中華民國所代表的是中國,是海峽另一側的China,至於台灣的地位與歸屬,這在國際討論上一直未有清楚的定論。主要原因在於1951年日本與同盟國簽訂的《舊金山和約》、1952年與中華民國政府簽訂的《中日和約》,均未言明台灣主權的歸屬,而這也是美國長期以來,始終不願對台灣地位歸屬的根本來源。

但問題嚴重之處在於,蔣介石在給陳誠之書信當中,已經明知台灣地位具有爭議,也清楚丟了中國之後自己的中國代表問題,在國際間會有爭議,但為了其個人獨裁統治利益,堅持漢賊不兩立的國策。不只造成許多邦交國斷交,甚至導致美國在維護我國之聯合國會籍時,越來越艱辛。而這壓力到了1971年終於爆發,中華民國再也無法於聯合國當中,宣稱自己是中國唯一合法代表,並遭到近羞辱式的文字:「立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。」這是中國代表權案的重大挫敗,也是象徵蔣介石中國夢完全崩解。雖然歷史無法倒轉,但近年已有許多國際學者指出,假若蔣介石放棄漢賊不兩立的堅持,我國至今仍有望保持普通會員國之身分,或許我們的國際空間不至於走到今日寸步難行的地步。

美國務卿布林肯發布正式聲明,呼籲各國支持台灣參與聯合國。(REUTERS)

2758決議案沒有討論台灣地位,美國曾於2007年支持此主張 隨著中國在國際聲量水漲船高,現在開始惡意錯引,並擴張解釋2758號決議,該決議從頭到尾討論都是中國代表權問題,有關台灣地位歸屬根本不在討論議題內。但由於中國國民黨政府長期以來對中國仍有主權期待,渴望有朝一日可以重返中國,或是「逐鹿中原」。但這讓台灣加入聯合國的問題添加變數,更與台灣現在國際法上的地位是完全衝突。

有關2758號決議的詮釋,美國就曾做清楚聲明。當2007年當陳水扁總統致函聯合國秘書長潘基文時,潘秘書長曾錯引2758號決議文:「宣稱台灣是中國一部分」,美國政府立刻對此提出抗議。美國對此提出九點聲明,重點摘錄如下:

美國表示根據美中三公報及台灣關係法之「一個中國」政策,美國僅有認知到中國對台灣的主權立場,但美國未對「台灣地位」做過表態。 美國認為2758號決議案並未討論過台灣地位(There is no mention in Resolution 2758 of China's claim of sovereignty over Taiwan.)。

美國最後甚至提高語氣表示:

若聯合國秘書處堅持視台灣為中華人民共和國一部分,或使用隱含台灣為該地位之用詞,美國將以國家身分對這立場劃清界線。(If the UN Secretariat insists on describing Taiwan as a part of the PRC, or on using nomenclature for Taiwan that implies such status, the United States will be obliged to disassociate itself on a national basis from such position.)。