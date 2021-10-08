自由開講》持平再論：學士後醫學系核准由何校設立之公道性

曹賜斌

清華大學、中山大學、中興大學等三校爭設學士後醫學系（簡稱後醫系）。日前教育部會同衛福部開會審查及議決，只核淮清華大學申設。中山及中興兩大學，則告知仍可繼續籌備，理由為兩校應強化與教學醫院之合作與支援關係等等。

然此三所大學申設時，皆已備妥與其屬意教學醫院之合作與支援資料文案，才會符申設要件。故教育部以此理由Turn Down此兩學校，其實是司長昭之心，另有隱情也。

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即便不是徇私，也必有其難以公開實情之無奈。姑不論實情如何，兩家大學之申設受阻，尤其對南部之中山大學，國家高層與教育部，實欠其公道性與厚道性。

以孫中山之名、而由國家設立的高雄國立中山大學，兩年多前開始向教育部申設醫學院及後醫系，以求宏揚孫文醫人醫國理念，及不枉對其「中山」之校名。而中山大學內也巳早已設立眾多與後醫系相關的生醫科系及研究所。另外，以理工科及管理見長之中山大學，其申設條件與北部之清華大學，實力應在伯仲之間。

教育部會同衛福部開會審查及議決，只核淮清華大學申設後醫系。（本報資料照）

且高雄一直無國立醫學院，只有兩家私立醫學院，而台北已有三家國立醫學院及四家私立醫學院，允許高雄增設國立醫學院，可平衡南北失衡已久的國家醫療政策。而政府現正在推動「大南方計劃」，適時將醫療納入，應是具備彌補、持平之善擧。

以政治觀點而論，近年來中央與地方選舉時南部皆是一片綠油油，而南部人最喜歡當醫師，醫學院自古至今皆為其優秀學子之第一志願。故綠色執政者當選後為回饋南部選民，在南部尤其在其首都－高雄，允許其設立國立醫學院以回饋廣大選民，也應是順應民意、順水人情之樂舉。

而全國是否宜再增設醫學院之議論，已在今年9月25日我的社群文章〈持平而論～清華大學核准設立學士後醫學系爭議事件〉中有詳細評論，予此議題認同之回應，也以邏輯正當性論述阻卻醫界之過激反對聲浪。此可詳見於我投稿獲自由時報於9月29日刊登一文中。

惟國家高層與教育部兩年來卻對三家國立大學申設後醫系之事莫名拖延，遲不表態。直至上個月下旬才有上述之開會審查及議決處置，而其核准北部一家、留校查看中南部兩家，尤其對南部這一家之決策，既不善舉，也無樂舉，只凸顯出其欠缺公道性與厚道性之當權者懦弱、無擔當與無情。

亡羊補牢 為時未晚。盼當權者能慎思明辨，及早補救，以仁政治國，並慎防公道淪喪及民意反撲。

（作者為醫師，東方美容外科醫學會（OSAPS）台灣國家代表）

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