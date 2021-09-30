自由開講》說話憑良心 不怕睡不著

林兆豪

台電退休的王伯輝前廠長投書指出台灣電力結構令人憂心到睡不著，同為退休台電人，為台灣電力投入了大半生，我能理解王廠長退休後仍心繫台灣電力現況；但對於王廠長提出有關台灣電力供需管理以及核一、二廠的幾點問題與事實有所出入，恐引起社會誤解，做為一位電力老兵，我想有責任需要回應與說明。

從需求面管理，彈性調整用電需求才能減少浪費

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王廠長文中提到，台電協調用電需求大的企業於夜間尖峰配合緊急降載（包括啓動自備發電機）來應付危機，是限制企業用電，不利台灣經濟長久發展。王廠長所言應該是從過去電力系統管理的邏輯來看，傳統電力系統主要是調整供應端的電力輸出來滿足用電，但現在電力管理的趨勢正是從需求面管理著手。讓用戶調整用電習慣，使尖、離峰電力負載更均衡，而無須投入太多電源開發，既不會產生非尖峰時段有閒置機組的浪費，也可減少尖載機組燃料高成本，達到穩定的用電供需平衡，還能呼應國際減碳趨勢，絕對是有利於台灣經濟長期發展。

核一廠依法如期除役已無法繼續運轉

針對王廠長所提一個「非核家園」，做為24小時可供電的核一廠一、二號機全停了。我想需要將核一廠除役的理由說明，才不會造成誤會。核一廠是於1970年核准興建，1971年底開始施工，核一廠兩部機組運轉執照已分別於2018年12月以及2019年7月到期，依法已不得運轉，所以停機。

此外，核一廠的兩部機組除役許可也在2019年7月16日生效，目前已處於除役階段。但是因為新北市府不發給水保完工證明，使得核一廠室外乾貯設施雖已完工，卻無法啟用，導致反應爐內用過的核燃料暫時無法移出，目前僅針對已使用過的核燃料貯存安全的設備進行維護作業，核一廠大部分設備都已停用，也沒有進行維護，所以核一廠已是無法繼續再運轉。

核一廠露天乾式貯存設施。（圖：台電提供）

核二廠1號機提前停機因新北市反對室外乾貯，用過的燃料池已滿無法運轉

王廠長又提到一個「非核家園」，把核二廠1號機也停了。但事實上，核二廠1號機運轉執照期限到今（2021）年12月底，之所以會提前停機，是因為用過燃料池貯存容量不足，無法再運轉，只能提前於7月停機。

至於核二廠1號機燃料池儲存容量不足，是因為新北市府反對室外乾貯設施，遲遲不核定「營建工地逕流廢水污染削減計畫」，歷經前後任朱立倫市長跟侯友宜市長都以非技術因素退回申請，導致室外乾貯無法興建，燃料棒無法移出而使燃料池滿，雖然台電已多次提出訴願跟訴訟，卻始終未能獲得新北市同意。

同為退休台電人，我肯定過去40年核電對於台灣電力的貢獻，在安全的前提下，我也適度支持核電，但做為電力老兵，我覺得我們有責任與義務，運用我們過去第一線實務所累積的經驗與知識，提供正確的資訊，才不會造成社會誤解；唯有以科學事實的基礎為前提，才能好好來討論台灣目前的電力現況。我想為王廠長提出的幾點有關台灣電力的問題，提出相關資訊進一步說明，澄清事實，消除誤會，這才是一位電力老兵對我們下一代負責任的態度。

（前台電員工）

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