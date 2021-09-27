自由開講》孟晚舟的認罪協議，是美國讓步了嗎？

美國放回孟晚舟（中）恐怕會再引起「疑美論」。美國真的是向中國讓步了嗎？恐怕並非如此。（美聯社）

康駿銘

中國華為財務長孟晚舟涉嫌詐騙一案已進入司法程序已近3年，當中經歷多次中、美、加三國的政治攻防，中國甚至在孟晚舟被捕後拘捕了在中國的加拿大公民，並遭到重判11年甚至死刑，定讞時機惹起報復的質疑。此外，中國亦更曾稱加拿大的芥花籽「有毒」，企圖以經濟手段向加拿大作出威脅，可見孟晚舟對中國而言有一定的價值。然而，外媒引述孟晚舟律師指孟晚舟已接受美國的認罪協議，但條款仍有待討論，預計將加入釋放被扣押的加國公民及罰鍰作為換取孟晚舟返回中國的條件。

美國放回孟晚舟恐怕會再引起「疑美論」。美國真的是向中國讓步了嗎？恐怕並非如此。首先，認罪協議本身並非為孟晚舟而設，而是一個正常的美國司法程序，甚至不是拜登上任後才出現，而是川普在位時早已向孟晚舟提出，只是被告方到現在才願意接受。此外，雖然孟晚舟是為創辦人任正非長女，也是華為的財務長及副董事長，但孟晚舟本身的控罪是詐騙，與華為被封殺並非同一件事，所以孟的釋放並不等於華為在美國可以同時獲得解禁，華為的各種禁令及限制也於日前已經延長。而且，美國對華為的晶片禁令早已讓華為受到重創，加上華為自身也引起了各國的資安疑慮，華為有沒有孟晚舟的存在也一樣無力再在海外市場有所發展。

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孟晚舟一案，公眾最關注的始終是華為。華為是解放軍相關的組織，並非單純的民間企業。而在5G的建設一事上也終於讓不少國家警惕到華為的崛起已損害到當地的通訊業發展。華為以廉價攻佔全世界，奪取了不少市場佔有率，很多電信及網路公司也都因此採用華為的設備，削弱了本地行業的競爭力，進而降低製造需求及就業機會，長遠來說甚至會讓整個電信業遭受中國的控制，嚴重危害國家安全。通訊是現今世代極為重要的一環，立陶宛近日的報告也指小米、華為等中國手機內置審查功能，建議消費者棄用。而面對這些中國的產品，美國早已著手研究應對方式，而作為認知作戰及侵略對象的台灣，是否也該加快處理涉嫌違反《個資法》及危害國安的器材？

（台灣基進宜蘭黨部主任）

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