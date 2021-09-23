自由開講》從科學城計畫 看大新竹合併迫切性

林家逸

從新竹縣市國土計畫之擬定與審查，來看新竹縣市合併的迫切性。 新竹縣市分家是在1982年，而竹科園區的設立，是在1980年。

行政院於1993年核定「新竹科學城計畫」，計畫範圍包括新竹市及新竹縣之竹北市、關西鎮、新埔鎮、竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉、芎林鄉、寶山鄉、橫山鄉、峨眉鄉、北埔鄉等十一個市鄉鎮，面積約七七六平方公里。

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其係將劃分為科技帶、生活 帶及保育帶，空間上引導主要發展集中於科技帶，以創造一個居住與工作均衡都市生活環境，並積極加強都會中心商業機能，使新竹都會區成為科技發展與豐富人文資源的現代化都會區及國際科技交流門戶，同時配合完善公共設施提供，以提昇工作、休閒、育樂、居住等生活品質。其計畫總目標為「建立高科技重鎮、奠定區域經濟實力、以達到均衡國土發展，建立自給自足生活圈」。

「新竹科學城發展計畫」做為上位計畫，指引著新竹縣市以竹科園區為核心之整體區域發展。（圖：竹科管理局）

從該計劃核定後，新竹縣、市的區域計畫，均以該計畫作為上位計畫進行規劃。然該計劃的長程目標年爲民國105年（2016年），並且於103年竹科管理局會議決議，該計畫已經完成階段性指導地方區域發展之任務，為確保土地有秩序發展，建議回國全國區域計畫，及直轄縣市區域計畫之管制為宜。

上述過程告訴我們，雖然新竹縣市政府是分治的，但不止竹科園區形成一個共同生活圈，連區域計畫發展也都是一體的，「新竹科學城發展計畫」做為上位計畫，指引著新竹縣市以竹科園區為核心之整體區域發展。但我們看到這個計畫在2016年已經完成階段性任務，接下來就回到各縣市自己的國土規劃。

而從目前新竹縣市所送的國土計畫，各自在規劃各自的，目前正值內政部審查各縣市國土計畫之際，如沒有做一立即處理，不但會影響到原先規劃發展，必然會影響到新竹科學園區未來之競爭力。

（智庫研究人員）

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