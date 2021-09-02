自由開講》美國應以清晰的台海戰略遏阻中共侵台

林正二

前些日子，美總統拜登剛透過訪談駁斥「棄台論」不久，將近10架中共戰機即飛臨台灣的航空識別區上空，威嚇我國。縱使拜登已表示，將台灣視為北約盟國，中國如犯台，美會有所反應，但因為台灣非美邦交國，美國無龐大駐軍協防台灣，中共才敢如此明目張膽地一再武嚇台灣，並不斷提升威嚇強度與次數。

然而，美政府目前仍很難修改「一中政策」與台灣復交，因擔心此舉可能會引發中共侵台。雖然對美台復交、派軍駐台一事，美政府或有其顧慮與考量，但鑒於台海情勢越來越嚴峻，美政府實應將目前仍有點模糊的台海戰略，改以清晰的戰略，方能有效遏阻中共侵台，維護台海的和平與印太地區的自由開放。

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首先，「台灣防衛法」必須儘速通過，拜登簽署後，國會嚴密監督美政府落實該法案的執行。美國參眾議員上（7）月中同步在參眾兩院重提「台灣防衛法案」，確保美國具有阻止中國入侵台灣，不會造成既成事實的能力。由於台灣的自由對美國國家安全利益至關重要，這項法案確保美國有能力不讓中共有入侵機會；因此，我駐美代表處必須順勢力促友我國會議員趕快通過該法案，不能背動地等美議員立法。

美國參眾議員上月中同步在參眾兩院重提「台灣防衛法案」，確保美國具有阻止中國入侵台灣，不會造成既成事實的能力。（圖：本報合成）

其次，該法案通過並簽署後，代表處應透過友我國會議員，促請拜登根據該法案，明確警告「中國勿侵犯台灣，否則美國將嚴厲反擊。」，以加強遏阻中共侵台的力道。

第三，遊說美國會議員，促請拜登政府將台灣納入美日同盟以及美日澳印四方會談，並邀請台灣參加相關的軍事聯合演習，以期我能藉由跟民主同盟國軍事關係的強化，擴大我抗中保台的力量。

第四，委請美知名智庫研提精密周詳的印太戰略研究報告，促請美政府強化台灣在印太戰略扮演更具體的角色，俾美國為首的印太地區國家更重視台灣的地緣戰略地位，從而強化印太民主同盟圍堵中共的軍事力量，更能有效遏阻中共的侵台。

最後，透過友我國會議員的協助，促請美政府提升售台武器的質與量，加強提供更強大的攻擊性武器；加強美台國防工業的合作與軍事人員的訓練交流，強化台灣的防衛與遏阻能力。

如果我外交團隊能促成美政府根據上述四個目標，將模糊的台海戰略改為清晰戰略，將能有效遏阻中共侵台，而有利於美國在西太平洋戰略利益的維護。

（作者為退休駐美外交人員）

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