自由開講》機關算盡太聰明，數字算計太惡劣

鐘實誠

中央政府因應新冠防疫與疫苗政策暴露出許多荒腔走板行徑。從BNT採購的各種紛擾，再到「3+11」是否為防疫破口的爭論。終於在疫苗短缺後迎來BNT，卻又開始對疫苗施打「第二類」人員展開攻擊。「第二類」於是成了今天疫情新聞中最熱門的話題 。

根據自由時報8月31日的報導，在全國縣市「地方官員」造冊28,794人中，人數前四名分別為彰化縣8238人（27%），雲林縣5,499人（18%），南投縣4,710人（15%），嘉義市3,842人（12%）。不明就裡的人還以為，原來搶打疫苗的官員幾乎都在這幾個藍營縣市內。 但相關立委抨擊此事時，卻刻意隱瞞全台已施打疫苗（包括第二劑已施打者）的第二類人員共計389,656劑次。所謂的第二類防疫人員其實還包括了：

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一、維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員。

二、衛生單位第一線防疫人員。

三、港埠執行邊境管制之海關檢查、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安全檢查及航空保安等第一線工作人員。

四、實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員（含警察、提送餐等服務之村里長或村里幹事、垃圾清運之環保人員、心理諮商及特殊狀況親訪等人員）。

五、實際執行救災、救護人員（指消防隊及民間救護車執行緊急救護技術之第一線人員）。

六、第一線海巡、岸巡人員。

七、實施空中救護勤務人員」及協助防疫工作之國軍人員。

若以雲林縣為例，該縣提報的5,499人當中以第三和第四項居多。雲林縣政府考量到其老年高齡人口眾多，長輩們又不善於使用數位工具，因此得特過村里長與鄰長們，挨家挨戶提醒長者前往施打疫苗。此外，這些村里長和鄰長在疫情期間要負責被隔離者的居家訪視，確診和疑似案例的足跡疫調。更有甚者，許多鄰里長更是親自開車載送長輩們前往疫苗快打站。為顧及這群默默服務的鄰里長的防疫安全，雲林縣政府因此特別於6月19日將392個村里長、6,497個鄰長，還有110位殯葬業列入第二類疫苗施打對象。扣除因故不打，與65歲以上已經施打的鄰里長，至少還有好幾千人被劃在這「第二類5,499人」當中。但荒謬的是，中央防疫單位坐在冷氣房內的官員們，似乎無視各地偏鄉的特殊狀況。看到數字就對著地方政府瘋狂掃射。

地方政府處理因新冠肺炎染疫的重病與身亡者時，除需第一線醫護人員的協助（身穿白色防護衣），更需喪葬與鄰里長（藍色防護衣）的協助。（圖：作者提供）

既然中央政府從發明「校正回歸」概念後，就出現在數字上做文章的各種操作，那麼我們不妨來認真算算數字。

根據衛福部疾管署於8/30公布的資料顯示，「中央及地方政府防疫人員」已施打AZ、莫德納與高端疫苗的總施打數為389,656劑。若以為計算基礎，彰化縣、雲林縣、南投縣與嘉義市等第二類人員總施打劑次的比例依序為2.11%、1.41%、1.21%、0.99%。換言之，此四縣市第二類人員所施打的疫苗劑次總共僅有5.72%。任何智商超過70的人也應該看得出來，問題絕對不在彰化縣、雲林縣、南投縣與嘉義市等四縣市的5.72%，而是不斷瘋狂膨脹的389,656劑次。

（作者製表）

當各界普遍質疑中央公佈的第二類人員名冊不斷膨脹之時，中央政府不肯正面回應，反而玩起數字遊戲、甩鍋各地方政府，難道這也是時空環境不同所催生出來的校正回歸大法？！

（作者為殯葬業者）

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