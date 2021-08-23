自由開講》154條生命的背後的警示

康駿銘

海巡署截獲的154隻品種貓遭依法執行安樂死，引來一眾動保人士發聲，走私者當然遭受猛烈批評，而執法機關亦被狠批官僚、不近人情，但背後需要檢討的問題恐遠不止於此，特別是法規上的問題。雖然走私貓狗的罰則已曾經修法提高，但在品種貓狗仍有市場價值的情況下，阻嚇作用似乎也還不夠，必須有更全面的方案才能減少這種事情再度發生。

海巡署截獲的154隻品種貓遭依法執行安樂死，引來一眾動保人士發聲，走私者當然遭受猛烈批評，而執法機關亦被狠批官僚、不近人情，但背後需要檢討的問題恐遠不止於此，特別是法規上的問題。（資料照）

寵物買賣是商業行為，只要市場對品種貓狗、甚至是其他稀有物種有所需求，自然就會有供應，而價值更會受市場的影響。而為了保護台灣的生態環境，活體的進口需要經過檢疫當然合理，而進口、運費、疫檢、注射，每一個步驟對業者來說都是成本，加上檢疫、隔離需時，最後就會造成售價的上升，影響業內的競爭力。儘管近年來大眾對動保意識有所提升，社會上提倡以領養取代購買的聲音也越見明顯，但要完全取代進口品種寵物還是需要一段時間，也是導致業者願意冒上罰金鋌而走險的原因。

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我們都不鼓勵買賣生命，但這卻是現實上無法避免的議題。台灣的流浪動物問題本來就不小，各地方的收容所都有人手跟資源的壓力，領養人士的收容能力也有限，有些案例也只好以相對人道的安樂死方式來處理，比起無法提供合理環境勉強收容，要牠們受苦，安樂死也可能是兩害取其輕的做法，而走私的問題則遠大於流浪動物，有可能造成動物間的瘟疫爆發、危害更多的生命。而且，走私寵物跟走私貨物不同，寵物是有生命的，根本不應以金錢衡量其價值，但走私寵物卻有可能以併科罰金的方式抵掉徒刑責任，根本就是落伍的做法，對走私犯來說，如果走私多次才被截獲一次，以市場的價值來說抵掉罰款後甚至還有獲利空間，阻嚇力當然不夠；所以，最簡單有效的方法就是加強巡查，以及不能再允許併科罰金，讓業者不敢走私，把市場的供應從惡性的走私價格競爭調回合法價格，從而也因價格調升而逐步減少市場需求，才是真正保護動物的最佳做法，達致「沒有買賣，就沒有傷害」的最終目標。尊重生命是我們必須面對的議題，不要讓這154條生命白白犧牲。

（台灣基進宜蘭黨部主任）

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