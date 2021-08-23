胡，怎麼說》病毒在找破口，你用濫情製造破口嗎？



理盲、濫情、終局將是最大的殘忍！柯文哲（左）、江啟臣（右）等政客還在藉貓貓蹭熱度，你們在為病毒製造口嗎？（資料照）

一天之內，台灣面臨3種病毒同時在找「破口」侵入，一是狂犬病病毒，二是非州豬瘟病毒，三是COVID-19（武漢肺炎）病毒Delta，真的是驚險萬分！是否有驚無險，還不知道。

生命會自己找出路，病毒會找破口，「破口」就是病毒的生路，但是，病毒找到破口、有了生路，很多人就可能沒了活路！

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「順發866」號漁船走私來自狂犬病疫區中國的154隻名貴貓，被緝獲後，農委會依動物傳染病防治條例檢疫規定，全部執行「安樂死」，引發愛貓團體及人士嚴詞批判殘忍、不人道。

「錯的是我們人類，貓貓何辜？」，這句詞句到處貼出轉傳，加上藍白軍政客歪嘴網粉等藉機煽風點火，讓政府單位受到極大壓力。但是，他們講的「我們人類」的錯，把「我們」都包進去了，走私的是「他們」，不許安樂死的是「你們」，大部分的「我」們才真的很無辜。

狂犬病是人畜共通傳染病，不幸感染病毒的死亡率極高，把來自狂犬病疫區的154隻名貴可愛的貓安樂死，這真的是天下最無可奈何之事，但非得這樣做不可。如果不執行安樂死，走私恐怕會更猖獗，不管這一批或以後沒查到的任何一批，讓病毒藉這個網開一面的破口，進來台灣，那麼，不只是走私的他們、反執行安樂死的你們，台灣所有的「我們」，全部都要被迫承擔後果，受害的就不只是貓貓，而是人人！不再是貓貓何辜，而是人人何辜？

狂犬病是人畜共通傳染病，不幸感染病毒的死亡率極高，把來自狂犬病疫區的154隻名貴可愛的貓安樂死，這真的是天下最無可奈何之事，但非得這樣做不可。（高雄查緝隊提供）

為了那可愛的154隻貓貓，某些人理盲之必然、濫情之必然！因人皆有不忍之心，而且天下之人各自愛其所愛、私其所私。但是，執法者理直氣和之必要、法勝於情之必要，共同承擔責任之必要，不能被理盲與濫情左右，更不能被趨盲附濫的政客故意帶風向牽著鼻子走，否則，台灣將成了法不制眾、無法無天、亂不可止之局。

理盲、濫情、終局將是最大的殘忍！柯文哲、江啟臣等政客還在藉貓貓蹭熱度，你們在為病毒製造口嗎？

走私害防疫、製造病毒破口又一件，從非洲豬瘟疫區越南走私進來的豬肉製品中，驗出非洲豬瘟病毒，而走私產品已流入市面。這個走私破口如遭病毒突穿，多年辛苦努力防治豬瘟成果可能毀於一旦，不但一年損失以百億計，我們愛吃國產豬肉製成的魯肉飯，就可能不保。

從以上兩個走私案例，都可能是病毒破口，貓貓事件發生後，大家都說要修法加重走私動植物及產品的刑責，不過，俗云，殺頭生意人做、賠本生意無人做，為何要從中國疫區走私貓貓進來？因為有人要買，有買有市場就有人走私，一些名人常在秀做名貴貓，他們應該都是合法進口、完成所有檢疫程序的貓，有人「見秀思齊」也想一隻名貓貓，卻不想花大錢，走私不經檢疫的機會就來了。你真的很愛貓貓，但也間接造成走私、間接為走私貓貓必須安樂死負一部分責任。朝野都主張修法加重刑責嚴辦，可是，走私154隻名貓被安樂死引發軒然大波的「順發866」號漁船船長，檢方訊後6萬元就交保了....。真令人無言。

走私害防疫、製造病毒破口又一件，從非洲豬瘟疫區越南走私進來的豬肉製品中，驗出非洲豬瘟病毒，而走私產品已流入市面。（非洲豬瘟中央災害應變中心提供）

至於引發被稱為大魔王的Delta變種病毒，正肆虐全球，連以色列、英國等疫苗完整注射率很高的國家，都不能倖免爆發新疫情，台灣到「目前為止」邊境防堵、境內清野都做的不錯，但「大魔王」就在四週虎視眈眈找破口，藍白政媒網嘴卻仍在黑國產疫苗、找渣擴大故意逆時中、見縫插針亂防疫，在此也要問他們：你們在製造破口嗎？

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