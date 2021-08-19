健康醫療網》經常手麻！小心是胸廓出口症候群

許益彰醫師說明，造成胸廓出口症候群最常見的原因為肌肉異常及外傷，包括斜角肌、鎖骨下肌、胸小肌等過度緊繃，或是第一肋骨、鎖骨骨折，損傷後結痂組織生成，以及重複性動作造成的慢性損傷。

手麻是臨床常見的症狀之一，經常診斷為頸椎退化、骨刺壓迫、椎間盤突出或腕隧道症候群等，有一個臨床上相當常見，但多數民眾卻對它相當陌生，就是「胸廓出口症候群」。柳營奇美醫院中醫部許益彰醫師表示，此類患者常出現頸部、肩部、手臂、手指麻木、疼痛或無力等神經症狀，若壓迫到血管則會出現水腫、冰冷、蒼白等情形，任何需要抬高或持續使用手臂的活動都會使症狀誘發或加重，如梳頭髮、抱提重物、開車、或長時間打電腦等，也常在半夜或清晨睡夢中出現症狀。

手麻是臨床常見的症狀之一，經常診斷為頸椎退化、骨刺壓迫、椎間盤突出或腕隧道症候群等，有一個臨床上相當常見，但多數民眾卻對它相當陌生，就是「胸廓出口症候群」。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

斜角三角常發生胸廓出口症候群 不適應就醫

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許益彰醫師表示，胸廓出口症候群是指，在胸廓出口的狹小空間內，因為神經（臂神經叢）或血管（鎖骨下動脈或靜脈）受到壓迫而產生的一系列症狀，根據壓迫種類可分為神經源性、動脈性和靜脈性胸廓出口症候群，其中又以神經源性最常見，占九成以上。而「胸廓出口」從解剖學來看，指的是臂神經叢及鎖骨下動、靜脈會穿過胸口三個較為狹窄的區域，然後到達並支配手臂，這三個區域分別為：斜角肌三角、肋骨鎖骨間隙、胸小肌間隙，其中以斜角肌三角為胸廓出口症候群最常發生的位置。

許益彰醫師說明，造成胸廓出口症候群最常見的原因為肌肉異常及外傷，包括斜角肌、鎖骨下肌、胸小肌等過度緊繃，或是第一肋骨、鎖骨骨折，損傷後結痂組織生成，以及重複性動作造成的慢性損傷，因此好發於常需舉手或抬手過頭的族群如運動員、低頭族、電腦族、車禍患者等。先天因素如頸肋、第一肋骨異常、第七頸椎結構異常等則占少數原因。依照臨床表現、病史、理學檢查來診斷，必要時可以輔以影像學檢查來幫助診斷或排除其他診斷。

針灸、拔罐、熱敷協助改善 久不癒者可配合中藥內服

許益彰醫師解釋，若病情比較單純，治療上中醫可用針灸、傷科手法、拔罐、熱敷、中藥薰洗及膏布外敷等許多方式來改善。

1.「針灸」具有鎮痛的作用，且可以放鬆過度緊繃的肌肉、減輕軟組織的張力，改善周圍的微循環，常用的穴位有風池穴、頸夾脊、肩井穴、天鼎穴、中府穴、曲池穴、合谷穴、列缺穴、阿是穴、條口穴等。

2.「拔罐」能疏通經絡，行氣活血，必要時加上「傷科推拿」，針對痛點、頸椎橫突、斜角肌群、胸小肌、及鄰近肌群等部位進行點按、提拿、滾揉來做鬆解，可以緩解肌肉痙攣、增加關節活動度。

3.「熱敷」、「中藥薰洗」可促進局部溫度升高、血管擴張、血液循環加速，並有助於肌肉的放鬆。若經久不癒且症狀較重、反覆發作者，或體質虛弱、年長者，可配合中藥內服，加強療效。

許益彰醫師強調，大多數胸廓出口症候群患者在保守治療下，都可獲得不錯的療效，由於此疾病跟重複性的工作型態、習慣性的錯誤姿勢有關，因此除了接受治療外，若想要有效改善，平常可配合伸展、加強肌力鍛鍊運動、頭頸部及肩部姿勢的矯正、改變不良生活習慣等，對減輕疼痛不適、加速復原以及預防復發，都有極大的幫助。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者黃翎娟 經常手麻！小心是胸廓出口症候群



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